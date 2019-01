Zaradi njunega spota je pariška znamenitost podrla rekord obiskanosti

Videospot Apes**t zvezdniških zakoncev Beyonce in Jaya-Z, ki ima v tem trenutku na YouTubu že več kot 148 milijonov ogledov, je prava mojstrovina, ki ponuja hiter virtualen obisk pariškega Louvra, kar so kmalu po izidu sebi v prid obrnili tudi v muzeju. Obiskovalcem so predstavili turo, na kateri se sprehodijo med umetniškimi deli, ki se pojavijo v njunem spotu.

Vodeni ogled Jay-Z and Beyoncé at the Louvre, ki traja uro in pol, je pripomogel k temu, da si je slavni muzej lani ogledalo več kot 10,2 milijona obiskovalcev, kar je 25 odstotkov več ljudi kot predlani. S tem je Louvre postavil nov rekord - prejšnji rekord iz leta 2012 je štel 9,7 milijona obiskovalcev.

Muzej se je z novim rekordom pohvalil v posebni objavi, v kateri niso pozabili omeniti, da se lahko za neverjetno število obiskovalcev med drugim zahvalijo tudi zakoncema Carter, ki sta se "poklonila nekaterim največjim mojstrovinam muzeja". Za povečan obisk pa sta bila zaslužna tudi razstava Delacroix (1798–1863) ter odprtje muzeja Louvre v Abu Dhabiju konec leta 2017.

Poleg tega pa se lahko muzej za povečan obisk in rekord zahvali še okrevanju turizma v Franciji, ki je leta 2016 upadlo za kar 1,5 milijona obiskovalcev. Po terorističnih napadih v francoski prestolnici leta 2015 so se turisti opogumili in začeli ponovno obiskovati Pariz ter s tem tudi Louvre.

Beyonce s plesalkami pred delom Jacquesa-Louisa Davida Kronanje Napoleona in Jožefine, ko prepeva "I can't believe we made it" (Ne morem verjeti, da nam je uspelo, op. p.). Foto: YouTube

Louvrsko zbirko si želijo narediti "bolj razumljivo"

Med turo, navdihnjeno po spotu Apes**t, si obiskovalci ogledajo 17 slik in kipov, ki se pojavljajo v šestminutnem videu; od marmornega kipa Nike Samotraške do portreta temnopolte ženske francoske umetnice Marie Benoist. Izbira slik in drugih del v videu naj bi nastala z namenom čaščenja temnopoltih teles v instituciji, ki je bila zgrajena na temeljih imperializma.

V muzeju po poročanju portala TheLocal.fr niso želeli razkriti, koliko sta zvezdnika plačala za to, da sta lahko spot posnela v tem znamenitem muzeju, in to ob nekaterih največjih umetniških delih vseh časov. Je pa direktor Louvra Jean-Luc Martinez izjavil, da si želi obširno louvrsko zbirko narediti "bolj razumljivo" širšemu svetovnemu občinstvu.

Sicer pa tura po navdihu Beyonce in Jaya Z ni prva tovrstna "pop" tura v Louvru. Podobno je navdihnil tudi glasbenik will.i.am s spotom za pesem Mona Lisa Smile, obiskovalci pa se lahko napotijo tudi na turo po sledeh knjižne in filmske uspešnice Da Vincijeva šifra.

Preverite še: