Slovenska alpska pravljica s svetovno smučarsko nagrado

Kranjska Gora se je že odela v praznično preobleko in nas že vabi z bogato hotelsko ponudbo in številnimi drugimi vsebinami.

V eni najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Sloveniji lahko doživimo res vrhunski odklop. Kranjskogorska smučišča so tik ob hotelih in apartmajskih hišah, tako da za prevoz do smučišč res ne porabljamo dragocenega počitniškega časa.

Prva tekaška proga, in sicer tista v Planici, je že odprta, tudi drsališče na trgu pred hotelom Ramada Hotel & Suites že stoji. Še posebej romantično je večerno drsanje. Drsamo lahko tudi v Mojstrani pri smučišču.

Ko bo zima v polnem zamahu, bo za ljubitelje belih strmin na voljo še:

devet prog ob kranjskogorskih hotelih, kjer je mogoče tudi nočno sankanje,

dodatnih osem prog v Podkorenu, pod Vitrancem in pri Zelencih,

sedem tekaških prog (dolžine od 1.500 do 8.800 metrov, skupaj jih je kar 40 kilometrov). Nočni tek je mogoč na osvetljeni progi za hotelom Kompas.

Nagradna igra: BOOM počitnice Tudi letos so v Kranjski Gori za začetek smučarske sezone pripravili BOOM počitnice. Sodelujte v nagradni igri, ki vas lahko popelje na smučarsko pravljico v očarljivo Kranjsko Goro. Prepustite se razvajanju, ki so ga za vas v okviru BOOM paketa pripravili hoteli HIT Alpinea. Paket BOOM počitnice vključuje: 2x polpenzion v hotelih HIT Alpinea,

vstop v vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas,

nočno kopanje v bazenu Ramada Resort Kranjska Gora, petek in sobota do 23. ure,

ugodne cene smučarskih vozovnic na hotelskih recepcijah (pri tri- ali večdnevnem paketu),

popuste pri izposoji opreme,

30 % popusta na obisk savn v Aqua Larixu ali Sprostitvenem centru Kompas,

internetni dostop: kabelski, brezžični in uporaba internetnega kotička v hotelu. Termini: - od 3. 3. 2019 do vključno 6. 3. 2019 - od 10. 3. 2019 do vključno 20. 3. 2019

Po smučanju: vrhunsko razvajanje

Foto: Hit Alpinea

V centru mesta pa nas že čakajo okrašene stojnice Alpske vasice, kjer diši po domačem čaju, pecivu in suhomesnatih izdelkih.

Ko se po dolgem dnevu na svežem zraku utrudimo, nas v hotelskih velnesih čakajo bazeni, ki blagodejno vplivajo na naše počutje. Ob koncih tedna se je mogoče odpraviti tudi na nočno kopanje. Ko bomo zaplavali ob pogledu na Julijske Alpe, bomo začutili, kako nam čista planinska voda odnaša vsakodnevne skrbi. V velnesu Aqua Larix in sprostitvenem centru Kompas je skupaj kar 400 kvadratnih metrov vodnih površin.

Še bolje bo, če se bomo prepustili turškim, finskim in infrardečim savnam ali pa si privoščili različne masaže in lepotne tretmaje (tudi za pare).

Najboljši smučarski hotel v Sloveniji

Tik ob smučišču, ob vznožju smučarskega raja, kraljuje Ramada Resort Kranjska Gora, kjer se za hotelom pozimi prebudi legendarna snežna plaža. Tukaj lahko doživite pravo zimsko vzdušje. Hotel je od središča Kranjske Gore oddaljen le sto metrov, zato ste vedno v središču dogajanja.

Svetovna smučarska nagrada Ramada Resort je letos že šestič zapored osvojila prestižno mednarodno nagrado World Ski Awards v kategoriji najboljši smučarski hotel v Sloveniji. ''Veliko se posvečamo programom in dogodkom, ki našim gostom polepšajo in popestrijo bivanje. Tudi certifikata Travelife in Slovenia Green Accommodation potrjujeta trajnostno in okolju prijazno usmeritev hotela,'' je povedal Milan Sajovic, direktor družbe Hit Alpinea. O smučarskih nagradah world ski awards odločajo strokovnjaki smučarske industrije, organizatorji potovanj, mediji in zainteresirana javnost.

Smučarski paket Kranjska Gora za smučarske navdušence vključuje:

5x ali 7x polpenzion v hotelih Ramada Resort Kranjska Gora, Hotel Kompas ali Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora,

dva oziroma tri vstope v savno,

štiri- ali šestdnevna smučarska vozovnica za Kranjsko Goro, nočna smuka je vključena,

vstop v Vodni park Aqua Larix ali v bazen Sprostitvenega centra Kompas,

vsak dan drsanje na prostem,

15% popust na masaže,

animacijski program.

Termini:

- od 2. 1. 2019 do vključno 13. 1. 2019

- od 2. 2. 2019 do vključno 6. 3. 2019

Kranjska Gora pozimi: