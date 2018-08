Skrivnostne klopce ljubezni: tako priljubljene, da jih kradejo

Ko smo aprila prvič pisali o lesenih klopeh s silhueto srca na naslanjalu, ki "rastejo" na slovenskih razglednih točkah, so bili njihovi idejni očetje o izvoru lesenih klopi dokaj skrivnostni. Tokrat so nam vendarle razodeli nekaj tančic, tudi o dodatni okrepitvi projekta. Na slovenskih hribih stoji že pet klopc ljubezni. Bilo jih je že šest, a so tisto z Grmade nad Celjem odnesli nepridipravi.

"Vse skupaj se je začelo dokaj instinktivno," je zgodbo začel odstirati eden od generatorjev projekta Klopce ljubezni, ki javno (še) ne želi biti imenovan. "Kolega, Klemen Klevže, mizarski mojster iz Kostrivnice pri Rogaški Slatini, je med izdelovanjem klopi za neko gostilno v eno izmed njih izrezal silhueto srca. Porodila se je ideja, da bi klop postavili na neko razgledno točko, kar tako za hec.

Nekam, kjer ni predaleč in ne preblizu, kjer ni vsem na očeh. Želela sva, da bi bil pri projektu klopc ljubezni prisoten tudi faktor iskanja in na koncu veselja, ko bi iskalci klopco tudi dejansko našli. Zamislili smo si, da bi bil to kotiček, kamor bi fant lahko peljal dekle in kjer bi se imela lepo. No, na neki način se je zdaj to izjalovilo, saj so vse klopce zelo množično obiskane," je namignil eden od akterjev atraktivnega projekta.

Klopi ljubezni nastajajo v mizarski delavnici Klevže v Kostrivnici pri Rogaški Slatini.

Prva na Dreveniški gori stoji že pet let

Prvo klop z značilnim srčkom na naslanjalu so pred petimi leti postavili na Dreveniški gori pri Boču, druga je zrasla na Donački gori, a so jo morali prestaviti. "Izkazalo se je, da v bližini klopi domuje gams, zato smo jo na pobudo lovcev, ki so želeli, da gamsu ohranimo mirno okolje, prestavili na drugo mesto, na vrh. Odziv je bil izjemen. Še danes smo presenečeni nad tem, kar se dogaja glede klopi. Še posebej pa nas veseli, da smo h gibanju spodbudili ljudi, ki že več let niso šli v naravo. Naš cilj – aktivirati ljudi – je bil vsekakor dosežen."

Največji hit med klopcami ljubezni je klopca na Vogarju, ki ponuja osupljiv razgled na Bohinjsko jezero.

Trenutno jih stoji pet, šesto so odnesli nepridipravi

Trenutno je postavljenih pet klopi ljubezni, na Dreveniški in Donački gori, na Veliki planini, na Vogarju in na Lisci. Tam jo je oskrbnik, ki je že imel težave z dolgoprstneži, iz preventivnih razlogov zaščitil kar z verigo. To niti ni tako neumestno, saj so šesto klop ljubezni, tisto, ki je kratek čas stala na Grmadi nad Celjem, nepridipravi izmaknili in se je za njo izgubila vsaka sled.

Klopcam se bodo v prihodnje pridružili še leseni gugalniki, prav tako delo mizarskega mojstra Klemena Klevžeta. Prvi bo stal na Šmarni gori.

Podpora zavarovalnice in nove lesene mojstrovine

Glavni akterji projekta za prihodnje mesece napovedujejo kar nekaj novosti. Projektu se je pridružila zavarovalnica AS Slovenija, ki bo sofinancirala izdelavo novih klopi (klop z delom in materialom je vredna okoli 150 evrov), novost pa so tudi ogromni gugalniki, prav tako s srčkom na naslanjalu, ki nastajajo v mizarski delavnici Klevže.

Prvi tak gugalnik bodo v kratkem postavili na Šmarni gori, potem pa postopoma še kje drugje. "Gugalnike bi v nasprotju s klopcami radi postavili na bolj obljudena mesta, kjer bi se ljudje spoznali z našo zgodbo in bi s pomočjo zemljevida, ki ga postopoma osvežujemo, spoznali in obiskali še preostale klopi," so nam povedali akterji.

Na trgu bi radi ponudili manjše različice guganikov za otroke.

V prihodnjih mesecih bodo na tržišče skušali spraviti tudi manjše gugalnike, s pomočjo katerih bi lahko sofinancirali izdelavo klopi in njihovo pozicioniranje.

Zanimivo je, da slovenske gozdarske institucije posebnega zanimanja za sodelovanje niso pokazale, čeprav so vse klopi izdelane iz macesna slovenskega izvora, ki je zaščiten z lanenim oljem.

Avtorji zgodbe iščejo nove lokacije za postavitev klopi. Če imate idejo, nam jo zapišite v komentar.



Fotografije s klopi na družbenih omrežjih najdete pod ključno besedo #klopcaljubezni.