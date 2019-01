Šest predlogov, kam z otroki na zimski izlet za en dan

Bi se ta konec tedna odpravili na potep po Sloveniji? To so predlogi avtorice priljubljenega bloga, na katerem piše o potovanjih z otroki.

"Nisem ravno ljubiteljica mraza, zato bi bila pozimi najraje kar doma, na kavču z dobro knjigo. Mož in punci pa imajo radi sneg, tudi nad mrazom se ne pritožujejo, zato gremo vseeno ven," je povedala Inga Batur, avtorica nagrajenega popotniškega bloga Coolkidzcooltrips, ko smo jo povprašali, katere slovenske kraje bi predlagala za enodnevni izlet.

Izbrala je pester nabor krajev, ki so ljubi njej in njeni družini in med katerimi bo vsakdo našel pravega zase.

Ljubljana

Za začetek je Inga izbrala kar slovensko prestolnico. "Ljubljana je idealna za raziskovanje ne glede na letni čas," je prepričana blogerka, ki za zimski čas predlaga obisk katerega od muzejev ali galerij.

Foto: Janko Dermastja (www.slovenia.info)

"Predlagam, da izberete tistega, ki je všeč vam in si ga vi želite obiskati, saj boste tako lažje navdušili svoje otroke in jim tudi predstavili tematiko. Večina muzejev in galerij pa je prilagojena tudi mlajšim obiskovalcem oziroma ima vsaj en del, kjer na svoj račun pridejo otroci in lahko skozi igro spoznavajo razstavo," je pojasnila in dodala: "Za obisk galerije pa priporočam, da vzamete s seboj papir in barvice in otroke zaposlite tako, da se usedejo na tla blizu slike, ki jim je všeč, in jo poskusijo prerisati."

Dolina Tamar

"Za vse ljubitelje narave je to čudovit izlet, ki ni zelo zahteven," pravi Inga Batur, "je pa Tamar po našem mnenju najlepši, ko je sneg. Takrat vzamemo sanke in se zapeljemo do Planice, kjer si najprej ogledamo skakalnice, potem pa se toplo oblečemo in odpravimo peš do koče v Tamarju."

Foto: Getty Images

Pot do koče si popestrijo z vožnjo s sankami in opazovanjem okolice. "Kjer je možno, se spuščamo s sankami, ko punci ne moreta več, ju tudi po ravnem malo vlečeva midva. Medtem opazujemo hribe, se pogovarjamo, lovimo po snegu, in kot bi minil, smo pri koči. Tam si z največjim užitkom privoščimo kosilo, potem pa se počasi odpravimo nazaj."

Dolina Voje

Dolina nad Bohinjskim jezerom je po mnenju Inge Batur sicer najlepša poleti, ko se lahko pred pripeko zatečeš v tamkajšnjo senco gozda in ob mrzlo ter izjemno slikovito reko Mostnico. "Tudi pozimi je to lahko čudovit sprehod, ki ga zmorejo tudi otroci," je poudarila blogerka in svetovala: "Zapeljite se do Stare Fužine, kjer so znaki, kje lahko parkirate, in potem peš nadaljujte naprej. Na poti lahko občudujete mostiček, slap, korita Mostnice in se na cilju malo spočijete v koči."

Piran

"Nam ni lepšega, kot da se za en dan iz bele Ljubljane prestavimo na morje, kjer se nam zdi vse drugačno. Navdušeni smo nad soncem, višjimi temperaturami, ko lahko kape pustimo v avtu," je predlagala Inga.

Foto: Barbara Kožar (www.slovenia.info)

"Sicer so vsa naša obmorska mesta čudovita, a sem izbrala Piran, ker imaš med sprehodom po mestnih ulicah občutek, da si skoraj v Italiji. Čudovit je za sprehode, ki jih lahko nadaljujete do Portoroža, obiščete lahko cerkev na vrhu hriba in občudujete zanimivo arhitekturo," je pojasnila blogerka, ki svetuje, naj si starši na soncu privoščijo kavo in otrokom dovolijo, da se lovijo po ozkih ulicah in trgih, mečejo kamenčke v morje in se nadihajo aromatičnega morskega zraka.

Celje

Inga Batur je na seznam zimskih izletniških destinacij uvrstila tri mesta. Zakaj? "Zdi se mi, da je narava res lepša pomladi in poleti, ko vse zeleni, mesta pa so zanimiva vedno, pravzaprav še bolj takrat, ko ni vroče, in vedno ponujajo možnosti, kam se zateči, če dežuje."

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Celje je njo in njeno družino najprej navdušilo z gradom. "Gre za največji slovenski srednjeveški grad, s katerega je res čudovit razgled. Izlet smo potem nadaljevali še z obiskom središča mesta, skozi katero teče Savinja. Nam je bilo to dovolj, v knežjem mestu z bogato zgodovino pa si lahko ogledate še veliko več. Mi smo želeli denimo pogledati še drevesno hišico v Mestnem gozdu, a sta bili punci preutrujeni, tako da smo se odpravili domov. Zagotovo pa se bomo vrnili."

Pokljuka

Med Inginimi predlogi prevladuje Gorenjska, ker so to njeni domači kraji. "Od tam prihajam in jasno je, da moža in punci vedno 'zvlečem' na svoje," je pojasnila blogerka, ki je med odlične destinacije za zimski izlet uvrstila tudi Pokljuko.

Foto: Simon Kržič / Turizem Bohinj (www.slovenia.info)

"Pokljuka je čudovita za izlet v vseh letnih časih, a je posebej čarobna, ko je pokrita s snežno odejo. Takrat je primerna za smučanje, sankanje, sprehode, skakanje v sneg, lovljenje in vse, česar se otroci in mladi po srcu lahko spomnimo," je pojasnila. Z družino jo pogosto obiščejo, je dodala, "če ni snega, se odpravimo do Uskovnice, ki je taka lepa in ne preveč zahtevna pot, na koncu pa je koča, kjer se okrepčamo za pot nazaj."

