Še ne veste, kje boste za silvestrovo? Razmislite o teh mestih. #video

Seveda je povsem razumljiva izbira, da vso silvestrsko evforijo raje prespite doma, če pa bi skok v leto 2020 vendarle radi proslavili kje na tujem, smo izbrali pet zanimivih evropskih destinacij za to priložnost.

Edinburg

Foto: Getty Images

Silvestrovanje v škotski prestolnici velja za eno največjih na svetu - edinburški hogmanay, kot Škoti imenujejo silvestrovo, traja kar tri dni, od 30. decembra do 1. januarja. To veliko edinburško praznovanje je zraslo iz neformalne ulične zabave in postalo tako priljubljeno, da se ga je leta 1996 udeležilo kar 300 tisoč ljudi. Takrat so se odločili, da bodo omejili število vstopnic za praznovanje na glavni ulici Edinburga, ki pa še vedno znaša vrtoglavih sto tisoč. Letos bo pred zbrano množico med drugimi nastopil glasbeni zvezdnik Mark Ronson.

Neapelj

Foto: Getty Images

Če vas očarajo ognjemeti, je težko prekositi Neapelj. V tem južnoitalijanskem mestu se domačini za ognjeni spektakel pripravljajo že mesece vnaprej in opolnoči se začne resna tekma, čigav ognjemet bo večji, svetlejši in bolj glasen. Zagotovite si dovolj visoko mesto za opazovanje raket nad mestom, še bolj čaroben pa je pogled na Vezuv, ki prav tako "gori" skoraj do vrha. Ob tem pa se pripravite na neprespano noč – silvestrski ognjemeti v Neaplju ne trajajo nekaj minut, temveč do zgodnjih jutranjih ur.

Cannes

Foto: Getty Images

Še ena, sicer nekoliko bolj sofisticirana destinacija za ljubitelje ognjemetov je Cannes na Azurni obali. Tam vsako poletje prirejajo velik festival ognjemetov, nekakšno svetovno prvenstvo v tej pirotehnični disciplini, zmagovalce pa pogosto povabijo, da priredijo tudi veliki silvestrski ognjemet. To predstavo si pride na tamkajšnjo obalno promenado La Croisette vsako silvestrovo ogledat množica obiskovalcev.

Reykjavik

Foto: Getty Images

Prestolnica Islandije je verjetno najbolj samosvoja izbira za praznovanje vstopa v novo leto. Islandci namreč silvestrski večer tradicionalno preživijo ob gledanju satirične TV-oddaje Áramótaskaupið. Takrat na ulicah menda ne boste srečali žive duše, saj oddajo gleda več kot 90 odstotkov prebivalstva. Ko se oddaja malce pred polnočjo konča, pa se Islandci odpravijo ven in si dajo duška z ognjemetom – tudi zato, ker v Reykjaviku ni uradnega novoletnega ognjemeta, ki bi ga priredilo mesto.

Madrid

Foto: Getty Images

Če boste silvestrovali v Madridu, si lahko zagotovite srečo za celo prihodnje leto. Kako? Tradicija veleva, da je treba opolnoči pojesti 12 grozdnih jagod, ob vsakem udarcu ure eno, kar vam bo prineslo srečo za prihodnjih 12 mesecev. Tega običaja se držijo po vsej Španiji, v Latinski Ameriki in na Filipinih, izviral pa naj bi prav iz Madrida, s tamkajšnjega trga Puerta del Sol, kjer je tudi največje javno silvestrovanje v španski prestolnici.

