Pust so na Ptuju celo prepovedali. So bile maske preveč radožive?

V pustni prestolnici je norčavo že nekaj dni, oblast je simbolno prevzel princ karnevala. Njegova edina skrb poleg tega, da ne izprazni občinske blagajne, je, da poskrbi za nepozabno zabavo obiskovalcev.

Ne zamudite rubrike Planet na obisku, ki je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsak petek ob 18. uri.

Ptuj se v teh dneh spremeni v živahen muzej na prostem. Kurenti, orači in drugi tradicionalni pustni liki opravljajo svoje poslanstvo. Rogati in pernati kurenti ali koranti, kakor jih imenujejo v nekaterih ptujskih vaseh, so glede na visoke temperature zimo očitno pregnali že pred leti, še vedno pa s hrupnim zvonjenjem iz naše deleže preganjajo vse temne in slabe sile ter k nam kličejo svetlobo in radost.

Tudi ustvarjalka oddaje Planet na obisku je oblekla kurentijo, kot debeli ovčji koži in maski rečejo domačini. Z domačimi kurenti je po ptujskih ulicah oznanjala, da je prišel pustni čas. Ali je imela dovolj kondicije za poskakovanje z zvonci in opremo, ki skupaj tehtajo 25 kilogramov, kar je polovica njene teže, pa izveste zvečer v rubriki Planet na obisku.

Razkrili bomo tudi redko slišane pikantnosti o zgodovini pusta. Živahno rajanje pod maskami namreč v preteklosti ni bilo vedno dobro sprejeto, zato je bil pust med obema vojnama na Ptuju celo prepovedan. Je bilo takrat preveč divje in je zato oblast sprejela tako drastičen ukrep?

