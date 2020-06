Čeprav slovenska protokolarna posestva in objekti že nekaj let vabijo ljudi k obisku, ima marsikdo še vedno zadržke pred tem.

Letošnje leto, ki bo za dopustnike precej specifično, ponuja priložnost za razbijanje stereotipov in spoznavanje protokolarnih posestev, v javnem gospodarskem zavodu JGZ Brdo so namreč pripravili različne pakete in doživetja, pri katerih so upoštevali turistične bone, poroča STA.

Marsikdo je mislil, da je posestvo na Brdu zaprto za obiskovalce

Nov znak odprtosti slovenskih protokolarnih posestev za zunanje obiskovalce so bili nedavni dnevi odprtih vrat v Parku Brdo. "Odziv je bil velik, ogromno ljudi je bilo sploh prvič na Brdu, saj so menili, da je posestvo sicer zaprto," je za STA povedala Maja Bertoncelj, ki se v Javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve RS – JGZ Brdo ukvarja z marketingom. Po njenih besedah bo treba še naprej buditi zavedanje ljudi, da so protokolarna posestva odprta tudi zanje.

To velja tako za Park Brdo, kjer se sicer za obisk zaračunava vstopnina dveh evrov, kot za Grad Strmol, ki je odprt za plačljive vodene oglede, pa tudi za posestvo Vile Bled, kjer goste vabijo v kavarno, restavracijo in hotel. "Odprti smo za vse in primerni tudi za zahtevnega gosta," je izpostavila Bertoncljeva.

Če na Bledu prenočiš, ga doživiš povsem drugače

Kot je pojasnila, morda nekateri še vedno ne upajo priti ali imajo v mislih, da to ni dovoljeno. Od vstopa v Vilo Bled jih odvrne tudi obzidje, čeprav so vrata v njem odprta. "Vendar, ko nas enkrat obiščejo in to doživijo, se radi vračajo," je dejala.

Foto: Klemen Korenjak

Letošnje leto, ki je zaradi epidemije koronavirusa precej drugačno od drugih, je morda prava priložnost za razbijanje stereotipov in za novo odkrivanje bolj ali manj znanih kotičkov Slovenije. "Na Bledu so zagotovo vsi Slovenci že bili, ampak Bled je čisto nekaj drugega, če ga doživiš kot enodnevni izlet, ki se začne z iskanjem parkirišča, ali pa če tukaj prenočiš, greš na jutranji sprehod okoli jezera in večerjo ob romantičnem sončnem zahodu," je ocenila.

Prepričana je, da bi si veliko Slovencev na tak način želelo spoznati Bled, vendar za to doslej niti ni bilo priložnosti. V najlepših terminih je bil Bled namreč že precej vnaprej polno zaseden s tujimi gosti. Letos pa ga je ponovno možno doživeti v miru in brez gneče, s sprehodom okoli jezera brez "spotikanja" ob druge sprehajalce.

Foto: Klemen Korenjak

Za posebno doživetje Bleda in protokolarnih objektov je JGZ Brdo pripravil raznolike pakete, skupna značilnost pa je, da so ponudbo oblikovali z mislijo na turistične bone. Te je namreč mogoče koristiti za povsem različne turistične izkušnje, od 12 dni kampiranja do kratkih vrhunskih doživetij.

Oglejte si še: