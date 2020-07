Priljubljen zabaviščni park je spet odprt, maske so obvezne #video

Pariški Disneyland, najbolj obiskan zabaviščni park v Evropi, od danes spet sprejema obiskovalce, a z vrsto novih pravil, s katerimi skušajo preprečiti nove okužbe s koronavirusom.

Foto: Reuters

Vstopnice morajo obiskovalci obvezno kupiti vnaprej, število ljudi, ki so lahko hkrati v parku, je močno omejeno. Za vse so obvezne zaščitne maske, obiskovalce ob tem opozarjajo, naj pazijo na medosebno razdaljo, ki mora biti vsaj en meter, po parku pa so postavili tudi na stotine postaj z razkužili.

Foto: Reuters

Atrakcije, kjer razdalje med ljudmi ni mogoče zagotoviti, ostajajo zaprte, prav tako so še naprej zaprta otroška igrišča. Tudi poslikav obraza, ki so pri otrocih izjemno priljubljene, za zdaj ne ponujajo.

Foto: Reuters

Družba Disney je sicer v soboto odprla tudi svoj zabaviščni park v Orlandu na Floridi, in to kljub temu, da ta zvezna država zaradi visoke rasti okužb s koronavirusom velja za epicenter okužb v ZDA. Zabaviščni park v Hongkongu pa so, ko so okužbe tam znova postale številčnejše, začasno zaprli.

