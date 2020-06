Prihodnost vodnih parkov? Naprava, ki ustvarja spektakularne valove. #video #foto

Avstralsko podjetje Surf Lakes je predstavilo inovativen sistem za ustvarjanje umetnih valov, ki na tem področju podira mejnike. Ogromen sprožilec ustvarja valove, ki se v obliki koncentričnih krožnic širijo od njega in lahko dosežejo višino vse do 2,4 metra. Ustvari več kot 2000 valov na uro, na njih pa lahko hkrati jezdi vse do 200 deskarjev, so zatrdili v podjetju.

Prototip, ki so ga razvijali pet let in gradili tri leta, je vzbudil ogromno zanimanja predvsem pri upravljavcih vodnih parkov. "Zdaj moramo zagotoviti, da bo to stroj, ki bo ustvaril stotine milijone valov na leto, in to desetletja dolgo," so pojasnili v podjetju.

