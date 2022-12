Ogromen val na obali Južne Afrike terjal življenja treh ljudi, tudi otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeno plažo v južnoafriškem mestu Durban je v soboto nenadoma zajel izjemno visok val in pogoltnil več ljudi. Tri osebe so umrle, še 17 je bilo huje poškodovanih, so potrdile zdravstvene službe.