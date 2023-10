Preživite nepozabne počitnice v Bohinju

Oglasno sporočilo

Topli in prijetni jesenski dnevi kar vabijo k preživljanju prostega časa v naravi. Bližajo se prve jesenske počitnice in praznični dnevi, ki so lahko čas za sprostitev in aktivno preživljanje prostega časa. Narava nam nudi ogromno aktivnosti, ob večerih pa si lahko privoščimo merico vročega kostanja, preberemo dobro knjigo ali pogledamo film.

Počitnice in prazniki so idealna priložnost, da za nekaj časa pozabimo na vsakodnevno delovno rutino in si privoščimo sprostitev ali pa aktivni oddih v družbi prijateljev in družine. Vabljeni v Bohinj.

Družinski hotel Tripič, dobitnik številnih priznanj v okviru Obrtno-podjetniške zbornice, je pripravil posebno ponudbo za Krompirjeve počitnice.

V letu 2010 v okviru praznika Občine Bohinj je družinski hotel Tripič z restavracijo prejel ZLATO PLAKETO OBČINE BOHINJ.

V sklopu hotela je tudi restavracija, kjer vas razvajajo s pristno lokalno kulinariko. Poleg tega obljubljajo pestro počitniško dogajanje – možnost kopanja v Vodnem parku Bohinj, ki se nahaja neposredno v bližini hotela in omogoča zabavo in sprostitev za vse generacije.

V času počitnic, 31. 10., bo v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici potekal Jesenski B.O.FEjST, bohinjski otroški festival.

Posebna ponudba, ki velja v času Krompirjevih počitnic: TERMIN: 27. 10.–5. 11. 2023 2-DNEVNI PAKET = 90,00 EUR

3-DNEVNI PAKET = 135,00 EUR

4-DNEVNI PAKET = 171,40 EUR

5-DNEVNI PAKET = 203,50 EUR

6-DNEVNI PAKET = 244,20 EUR V PAKETU JE VKLJUČENO: pijača dobrodošlice, bivanje v dvoposteljni ali družinski sobi, bogat samopostrežni zajtrk in turistična taksa. Doplačila: enoposteljna soba 20 EUR/noč; polpenzion 25 EUR/osebo/noč.



Popusti: en otrok do desetega leta starosti ima brezplačno nočitev z zajtrkom na dodatnem ležišču v dvoposteljni sobi, vsak naslednji otrok do četrtega leta biva brezplačno, ostali otroci od četrtega do 14. leta pa imajo 30-odstotni popust. Cene so po osebi in veljajo le ob plačilu z gotovino na recepciji hotela. Povpraševanja in rezervacije izključno preko: info@hotel-tripic.si. Ostali popusti ali paketi se izključujejo. Paketi ne veljajo za rezervacije, izvedene preko agencij ali rezervacijskih portalov.

