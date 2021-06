Prepustite se čarom poletnega dopusta z odličnimi ponudbami

Oglasno sporočilo

Zaradi hitrega tempa življenja se zdi, da je vsak prosti trenutek še toliko bolj dragocen. Čas, ki ga imamo, želimo izpolniti z lepimi doživetji, se sprostiti, odpočiti in si napolniti baterije z vsebinami, ki našemu telesu in duhu še posebej ugajajo. Prav to vam ponujamo v Liburnia Hotels & Villas, kje lahko izbirate med aktivnim dopustom, sproščanjem na plaži ali ob bazenu, uživanju v gastronomskih dobrotah, dodatnimi vsebinami, a tudi v lepotah prekrasne narave in arhitekture ter očarljive obale.

Opatijska riviera je že leta priljubljena destinacija družin, parov in različnih družb za najlepše trenutke oddiha in zabave. Zaradi prečudovite narave, kristalno čistega morje in lepih plaž je Opatijska riviera idealna destinacija za vse ljubitelje sproščanja, a tudi zabave. Opatija ponuja zanimive vsebine za vse starostne skupine in okuse, zato bo vsak trenutek kakovostno izpolnjen. Poletje je idealen čas za uživanje z vsemi čuti, prav iz Liburnia Hotels & Villas prihajajo izjemne ponudbe s popusti tudi do 25 %. Če še niste rezervirali namestitve, obiščite Liburnia Hotels & Villas, kjer ponujajo odlične aranžmaje po meri in v skladu z načrti vsakega gosta, ob vsem tem pa lahko tudi prihranite.

V skupini Liburnia Hotels & Villas goste čaka vse, kar potrebujete za popoln dopust. V ponudbi skupine so hoteli Ambasador, Palace Bellevue, Heritage Hotel Imperial, Admiral, Istra, Villa Abbazia v Opatiji, v Lovranu hotel Excelsior, Villa Atlanta, Villa Belvedere, v Mošćeničkoj Dragi hoteli Marina in Mediteran, v Ičićih hotel Ičići, v Medveji pa Turistično naselje Medveja. Posebna ponudba z odličnim popustom do 25 % v navedenih hotelih velja od 2. julija do 15. septembra, v hotelih Ičići in Marina pa od 2. julija do 12. septembra 2021.

V času poletnega dopusta se lahko popolnoma sprostite, saj v Liburnia Hotels & Villas skrbimo za vašo varnost ter smo za svoje goste zagotovili visoke higienske standarde ter možnost PCR- ali antigenskega testa pred vrnitvijo v matično državo. Vaša varnost nam je na prvem mestu, zato lahko gosti namestitev rezervirajo povsem brezskrbno, saj od začetka sezone veljajo nova pravila rezervacije, kjer lahko gosti rezervacijo brezplačno odpovedo najkasneje dva dni pred prihodom.

Rezervirajte si svoj prostor za najboljši dopust to poletje v hotelih Liburnia Hotels & Villas! Prepustite se sproščenemu vzdušju z veliko uživanja in zabave, več o aktivnostih in vsebinah ter podrobnostih ponudb vseh hotelov lahko preberete na povezavi liburnia.si

Naročnik oglasnega sporočila je Liburnia Hotels & Villas.