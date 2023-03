Predstavitev Makarske riviere in Zabiokovlja bo v Mariboru 16. in 17. 3. 2023

Oglasno sporočilo

Hrvaška je majhna država za velike počitnice. Makarska riviera je majhen delček srca Dalmacije za še večje počitnice. Leži med Splitom in Dubrovnikom in je spletena iz slikovitih naselij, razpetih vzdolž približno šestdeset kilometrov dolge obale. Na eni strani jih poljublja morje, na drugi veličastno Biokovo.

Makarska riviera Foto: Relax turizem d.d.

Preprosto dostopna po cesti, zraku in morju vas bo Makarska riviera, ne glede na to, kateri njen del boste izbrali za počitnikovanje, pustila brez sape na vsakem koraku. Znameniti Kamen Brela vas kliče v Brelo, Baška Voda pa vas bo navdušila s prodnatimi plažami in majhnimi kraji, kot je Bratuš, kjer stara Dalmacija diha v vsakem kamnu. Skoraj štiri kilometre dolga plaža v Tučepih vas bo očarala na prvi pogled, tako kot edinstvena Podgora, ribiško mesto s pristaniščem za plovila z vlečnimi mrežami. Doživite užitek kampiranja v Živogošću, v Igranah pa uživajte v sijaju starodavnih oljčnih nasadov. Drvenik vas vabi s kilometri dolgimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi v senci stoletnih borovcev, Gradac pa ohranja zgodovino in spomin na hrvaškega ljudskega pesnika Andrijo Kačića Miošića, rojenega v Bristu.

In točno nekje na sredini, v nedrju Biokova in morja, je mesto Makarska, središče riviere.

Makarska je dovolj velika, da vam s svojo bogato kulturno, gastronomsko, zabavno in rekreacijsko ponudbo ponuja vse, kar potrebujete za aktivne počitnice, pa vendar dovolj majhna, da vam ponuja zatočišče stran od vrveža in stresa.

Dnevi dalmatinskega pršuta in vina Foto: Relax turizem d.d.

Vsak kraj na Makarski rivieri pripoveduje svojo zgodbo in nosi svojo posebnost, vsem pa je skupna ena stvar – neizpodbitna lepota ohranjene narave, naravnih plaž ter očarljive kombinacije gora in morja.

Ta destinacija je idealna za aktivne počitnice, saj je v neokrnjeni naravi nešteto pohodniških in kolesarskih poti. Tu se duh in telo res obnovita, človek pa se resnično zlahka vrne k sebi.

Drvenik Foto: Relax turizem d.d.

Naravni park Biokovo je bistven del turistične ponudbe na Makarski rivieri. Skywalk, nebeško sprehajališče, je priljubljena destinacija številnih turistov. A Biokovo ponuja veliko več kot to; cerkve "v nebesih", edinstveno floro in favno, milijone let stare kamnine, počivališča, gorske poti in postojanke, pohodniške poti in sodobne predstavitvene centre.

Biokovo Foto: Relax turizem d.d.

V naročju Biokova pa je Zabiokovlje. Obiščite Vrgorac, rojstno mesto velikega hrvaškega pesnika Tina Ujevića, domovino pršuta in jagod, in Imotski, mesto z dvema slavnima naravnima biseroma - Modrim in Rdečim jezerom ter še marsičim.

Modro jezero Foto: Relax turizem d.d.

Makarska riviera in Zabiokovlje sta izvirni turistični destinaciji, ki vam bosta zagotovili počitnice po vaši meri. Počitnice, na katerih se boste vrnili k sebi, s seboj odnesli spomine za vse življenje in razloge, da se še neštetokrat vrnete.

