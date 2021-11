Na nova aktivna doživetja na Ptuju vabi nova pohodniška pot na Mestni Vrh, idilična pot med vinogradi in sadovnjaki, ki ob izjemnih razgledih na najstarejše slovensko mesto in postankih za razvajanje z lokalnimi vini ponuja še številne druge zanimivosti: od rimskega kampa do vinogradniškega muzeja, železniškega parka in druge kulturne dediščine.

Točka, ki je med domačini že dolgo priljubljena

"Mestni Vrh je med domačini že desetletja izredno priljubljena točka. Ideja o kulinaričnem pohodu je nastala že v času lanskega martinovanja, a so nam epidemiološki ukrepi preprečili izvedbo dogodka. Zaradi turistične privlačnosti, ki ga ima vinorodna kulisa Ptuja, smo se odločili, da razvijemo pohodniško pot, povežemo obstoječo turistično ponudbo in s tem spodbudimo ponudnike, da postanejo dostopnejši tudi za individualne obiskovalce," je ob predstavitvi nove poti povedala vodja projekta Monika Klinc iz Zavoda za turizem Ptuj.

Foto: Boštjan Selinšek/visitptuj.eu

"Pri izrisu nove pohodniške poti smo se naslonili na obstoječi Slovenjegoriško planinsko pot in Ptujsko kulturno pot, ki sta med ljudmi že dobro poznani," je povedal Uroš Vidovič, inštruktor za poti in avtor trase na Mestni Vrh, "krožna pot, po kateri se je mogoče podati iz šestih izhodišč, je označena z markacijami, na ključnih križiščih pa še z dodatnimi usmerjevalnimi tablami. Gre za lahko, 16 kilometrov dolgo pot, ki je idealna za raziskovanje ptujskega podeželja,"

Oglejte si zemljevid pohodniške poti na Mestni Vrh

"Vinogradniki s tega območja se dobro zavedamo potenciala, ki ga ima Mestni Vrh zaradi dolge vinogradniške tradicije, prekrasne vinorodne krajine in neposredne bližine mesta. V letošnjem letu smo za obiskovalce odprli vinogradniški muzej Stara Preša in ponudbo obogatili z lokalnimi vini in kulinariko," je izpostavil direktor KGZS Zavod Ptuj ter predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice Andrej Rebernišek, ki verjame, da bo nova pot k vinogradnikom v prihodnje pripeljala še več obiskovalcev, tako domačinov kot turistov.

