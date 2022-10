Pozimi na Južni Ciper od 499 evrov, do sonca v manj kot treh urah z letalom

Oglasno sporočilo

Na stičišču treh celin – Evrope, Azije in Afrike – se nahaja prekrasen sredozemski otok Ciper, ki je znan po več kot 330 sončnih dneh na leto, toplem morju in raznoliki pokrajini. Nič čudnega torej, da je Republika Ciper ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Sredozemlju, ki jo vsako leto obišče na milijone turistov. Naj to jesen in zimo očara tudi vas!

Južni Ciper se ponaša s sredozemskim podnebjem z vročimi poletji in milimi zimami, kar zagotavlja prijetno podnebje tudi v jesenskih in zimskih mesecih ter omogoča tako sproščanje na neskončnih prodnatih, peščenih in skalnatih plažah kot tudi raziskovanje slikovite razgibane pokrajine. Z neodvisno spletno turistično agencijo Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane paketne ponudbe počitnic vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, lahko Južni Ciper obiščete skozi vse leto: z Dunaja lahko večkrat na teden poletite proti Larnaci na vzhodu Cipra, iz Zagreba pa v Paphos na zahodu otoka.

A pozor, jesenski in zimski termini z odhodi iz letališča v Zagrebu so vam zdaj na voljo po še posebej ugodnih cenah – tudi do 20 odstotkov ceneje! S Počitnice.si lahko tako v ciprski Paphos do konca oktobra iz Zagreba po izjemnih cenah od 499 evrov skupaj z letalom in hotelom 4 s štirimi zvezdicami z vključeno ponudbo all inclusive. Na Ciper lahko poletite kar trikrat na teden (ob ponedeljkih, sredah in petkih), od novembra 2022 do konca marca 2023 pa sta organizirana dva leta, in sicer ob ponedeljkih in petkih.

Na Počitnice.si paketna ponudba počitnic na Cipru poleg letalskega prevoza zajema še izbrano namestitev na otoku, uredijo pa vam tudi prevoz od letališča do namestitve in nazaj, če se ne odločite za najem avtomobila. Izbirate lahko v pestri ponudbi apartmajev, manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi bazeni, pa tudi večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti. Večina namestitev ponuja nočitev z zajtrkom ali polpenzion, nekatere pa omogočajo tudi ponudbo all inclusive.

Uporabite iskalnik ali pa pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si s svojimi željami glede odhodnega letališča, namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-poštni naslov prejeli najugodnejše ponudbe za nepozaben oddih na Cipru.

Zakaj slovenski gostje priporočajo počitnice na Cipru?

Ciper leži južno od Turčije in je tretji največji otok v Sredozemlju, ki se ponaša s precej burno zgodovino. Uradno se imenuje Republika Ciper, a ta predstavlja le južni dve tretjini otoka. Skrajni sever so namreč leta 1974 zasegli Turki in ga poimenovali Turška Republika Severni Ciper, ki pa je – razen Turčije – ne priznava nihče. V tem delu posledično prevladuje turško prebivalstvo, medtem ko so južni del naselili Grki, skupnosti pa sta ločeni s tako imenovano "zeleno črto". Ker je Južni Ciper del Evropske unije, je tja mogoče odpotovati zgolj z osebno izkaznico in povsem brez omejitev, za obisk turškega severnega dela pa je treba imeti s seboj potni list.

Slovenski gostje, ki redno počitnikujejo na Cipru, poleg čistega morja in čudovite pokrajine radi pohvalijo tudi gostoljubje domačinov, ki je poleg velike ljubezni do družine in hudomušnosti ena izmed glavnih sestavin ciprskega značaja. Poleg tega Ciper goste navdušuje še s pristno kulinariko, ki je popolna mešanica mediteranske ter orientalske kuhinje in nikogar ne pusti ravnodušnega. Najbolj doživeto jo boste spoznali skozi meze – obrok, sestavljen iz več tradicionalnih hodov ciprskih dobrot iz mesa, rib, morskih sadežev, sira, gob in različnih omak, ki omogočajo popolno degustacijo ciprskih okusov. Poleg tega je Ciper znan tudi po jagnjetini ter svinjini (souvlaki) na žaru, enolončnici stifado, siru halloumi, tradicionalno pa pripravljajo še jed koupepia – v vinske liste zavita mešanica iz mletega mesa, riža, pražene čebule in izbranih zelišč. Vsa hrana je precej začinjena, a ni pekoča.

Na kaj paziti pri najemu avtomobila na Cipru?

Ker je Ciper razmeroma majhen, se splača že na letališču najeti avtomobil, saj imate tako največ svobode pri raziskovanju otoka. Najem lahko organizirate sami ali pa delo prepustite izkušenim svetovalcem na Počitnice.si, tako da vi samo priletite v Paphos, prevzamete ključe in se odpravite na pravo ciprsko pustolovščino! Ceste so dobro vzdrževane, gorivo je malenkost cenejše kot pri nas, avtoceste so brezplačne, paziti je treba zgolj na to, da se na Cipru vozi po levi strani. Če se odpravite na Severni Ciper, morate vozilo parkirati na meji.

Prednost najema avtomobila je v neskončnih možnostih raziskovanja raznolike pokrajine, s katero se lahko pohvalijo le redki kotički na našem planetu: od gora v središču otoka, ki so visoke skoraj dva tisoč metrov, do gozdov s cedrami, ozkih sotesk, slanih jezer, morskih votlin, dih jemajočih razgledov ter neskončnih plaž in zalivov, ki jih boža čisto turkizno morje. Vse to je Ciper, ki se ga splača doživeti!

Južni Ciper – popolna počitniška destinacija za vse okuse

Na vzhodnem delu Cipra je med počitnikarji in popotniki najbolj znano mondeno letovišče Larnaca, ki velja za najstarejše mesto na otoku – njegovi začetki naj bi namreč segali tudi do šest tisoč let pred našim štetjem. Danes je mesto v celoti posvečeno turizmu, posejano s številnimi sodobnimi hoteli in dolgimi peščenimi plažami, primernimi zlasti za pare in družine z otroki. V bližini se nahaja slano jezero, kjer prezimujejo mnoge ptice, tudi znameniti rožnati flamingi.

Nekoliko severneje boste v priljubljenem turističnem letovišču Ayia Napa našli eno izmed najlepših belih plaž na Cipru, ki se lahko pohvali s številnimi mediteranskimi restavracijami ter burnim nočnim življenjem v številih barih in diskotekah, zaradi česar je med počitnikarji znana tudi kot "ciprska Ibiza".

Tudi zahodni del Cipra se lahko pohvali s številnimi lepo urejenimi peščenimi, prodnatimi in skalnatimi plažami, ki so nanizane okrog prestižnega letovišča Paphos, idiličnega obmorskega mesteca, ki se lahko pohvali z bogato zbirko talnih mozaikov ter arheoloških ostankov. Kraljeve grobnice Paphosa spadajo med najzanimivejše izkope na Cipru, čeprav v njih niso pokopani kralji, temveč premožni meščani. Še posebej zanimivo je dejstvo, da ima skoraj vsak grob svoj vodnjak s pitno vodo, njihov pomen pa še ni povsem raziskan.

V bližini Paphosa se v mestecu Phassouri nahaja tudi ena najbolj znamenitih turističnih točk Cipra – Petra tou Romiou oziroma Afroditina skala. Iz morske pene ob tej skali naj bi se namreč po legendi rodila mitološka boginja lepote in ljubezni Afrodita ter pozneje tu dnevno izvajala svoj ritual kopanja in s tem ohranjala svojo lepoto ter mladosten videz. Prav zato naj bi plavanje okoli te skale zagotavljalo večno mladost duha in telesa. In le kaj je lahko lepšega, kot da se s počitnic na Cipru vrnete prerojeni, pomlajeni, predvsem pa bogatejši za še eno čudovito popotniško izkušnjo, za katero poskrbimo na Počitnice.si!

Seveda lahko počitnice na Cipru organizirate povsem sami in uporabite naš priročen iskalnik najugodnejših ponudb , prav tako pa lahko delo prepustite ekipi svetovalcev z večletnimi izkušnjami na področju organizacije potovanj in počitnic. Na Počitnice.si poskrbimo tako za letalski prevoz kot tudi najem avtomobila ali prevoz do izbrane namestitve in nazaj, prav tako pa vam svetujemo in pomagamo pri izbiri najboljše namestitve za vaš okus in žep! Preprosto nam pošljite povpraševanje z želenim terminom odhoda, številom nočitev, številom in starostjo oseb na info@pocitnice.si in v le nekaj urah boste na e-poštni naslov prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih na Cipru!

