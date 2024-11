Pot od Ljubljane do Kranjske Gore uvrstili med najlepše v Evropi

Lestvico najlepših poti, ki med vožnjo očarajo s pogledi na zasnežene Alpe, je sestavil portal Big 7 Travel. Na sedmo mesto so uvrstili 124-kilometrsko pot od Ljubljane do Kranjske Gore, ki namesto po avtocesti vodi mimo Blejskega jezera in vasi v Julijskih Alpah. Kranjsko Goro so opisali kot slikovito mesto blizu avstrijske in italijanske meje ter odlično izhodiščno točko za obisk več držav v enem dnevu.

Prizor z božične voščilnice

"Vrhunec potovanja poleg prehoda skozi Julijske Alpe, po katerih je znana Slovenija, predstavlja izlet do Blejskega jezera, ene najslikovitejših lokacij v vsej Evropi. Obisk jezera v zimski podobi je absolutno vreden vašega časa, saj je to ena najbolj priljubljenih turističnih točk v državi in popolna lokacija za fotografije," so pot opisali na portalu.

Dodali so: "Ob prihodu v Kranjsko Goro vas bo pričakal prizor kot z božične voščilnice. Po nekaj urah na cesti si ne moremo zamisliti lepšega pogleda."

Lestvica najlepših zimskih poti s pogledom na Alpe:

1. Prelaz Lukmanier v Švicarskih Alpah

2. Prelaz Giau v italijanskih Dolomitih

3. Pot od Montreuxa (Švica) do Chamonixa (Francija)

4. Pot od Bregenza do Arlberga v Avstriji

5. Prelaz Falzarego v Italiji

6. Pot od Saragansa (Švica) do Malbuna (Lihtenštajn)

7. Pot od Ljubljane do Kranjske Gore v Sloveniji

