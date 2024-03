Poletje 2024: v Hurgado in Šarm el Šejk do 20 odstotkov ceneje!

Dopust predstavlja vrhunec poletja, saj gre za čas, ko si končno privoščimo teden ali dva zasluženega oddiha – običajno nekje ob morju. S širjenjem mreže letalskih povezav je možnosti iz leta v leto več, a je tudi pri dopustovanju ni čez večno klasiko. Med slovenskimi počitnikarji bo tako tudi letos TOP destinacija Egipt – in to z razlogom! Takega kraljevskega razvajanja all inclusive, kot ga ponujata Hurgada in Šarm el Šejk, namreč ne boste deležni nikjer na svetu!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Čeprav se mnogim zdi še prezgodaj, da bi razmišljali o poletnem dopustu, je ravno zdaj pravi čas za rezervacijo poletnih počitnic. V času ponudb first minute lahko na vseh priljubljenih destinacijah še najdete prosto mesto v najboljših hotelih po najugodnejši ceni. Pozneje se je nato treba zadovoljiti s tem, kar pač ostane.

Prav zato se izplača pohiteti in si že danes ogledati ponudbe first minute slovenskih turističnih agencij. Mi smo med brskanjem po spletnih staneh ponudnikov turističnih storitev ugotovili, da se tudi letos najbolj izplača dopustovati v Egiptu – tako rekoč že zimzeleni destinaciji slovenskih počitnikarjev in popotnikov, ki se lahko pohvali z vrhunsko all inclusive ponudbo po izjemni ceni.

Zakaj na počitnice v Egipt? Zaradi neverjetne ponudbe all inclusive!

To pomeni, da si lahko zagotovite nepozabne počitnice v super luksuznih hotelih v Hurgadi ali Šarm el Šejku ter se pustite razvajati v slogu faraonov. Egipt namreč slovi kot ekskluzivna destinacija all inclusive, kjer vsakega gosta pogostijo kot kralja: raznolika hrana in pijača sta vam na voljo praktično ves čas in v neomejenih količinah, sproščate se lahko tako ob številnih bazenih kot na peščeni plaži, za odlično vzdušje skrbijo dnevne in večerne animacije, poskrbljeno pa je tudi za najmlajše, ki se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih.

Kot da to še ni dovolj, so v nekaterih namestitvah v ceno všeti tudi ogromni vodni parki, kjer na svoj račun pridejo ljubitelji zabave in adrenalina, neverjetnega razvajanja pa boste deležni tudi tisti, ki si želite popolne sprostitve: na voljo imate namreč različne programe wellnessa in spaja z raznimi masažami, kozmetičnimi tretmaji, turškimi hamami in še marsičem.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Hurgada: zabava in sprostitev na enem mestu

Hurgada je priljubljeno egiptovsko letovišče, ki je zraslo iz majhne ribiške vasice. Po eni strani gre za mesto, ki se lahko pohvali z več sto hoteli za vse okuse in denarnice, po drugi predstavlja odlično izhodišče za izlete po vsej državi: tako v mistični Luksor s tempeljskim kompleksom Karnak, dolino kraljev in kraljic ter pogrebni tempelj kraljice Hačepsut in naprej vse do Aswana kot tudi proti severu, v prestolnico Kairo z impresivnim muzejem ter simbolom Egipta – mogočnimi piramidami.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Zakaj na počitnice v Hurgado in kako izbrati pravi hotel za svoj okus?

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

V Hurgadi lokalno prebivalstvo biva v sožitju s turizmom, zato lahko dobite precej dober vpogled v njihovo vsakdanje življenje – sploh če se odločite počitnice preživeti v središču mesta v hotelu The Grand Resort 5*, ki se lahko pohvali z izjemno ugodno ceno in kakovostno ponudbo all inclusive. Od morja ga ločita cesta in prehod skozi sestrski hotel The Grand Hotel, v neposredni bližini pa so še kopica sprehajalnih poti ter trgovinic in bazarjev, na katerih se lahko preizkusite v barantanju in z vedno nasmejanimi domačini popijete skodelico pravega črnega čaja.

Prav tako v Hurgadi na svoj račun pridete tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa in bi radi samo uživali ob bazenu ali na plaži ter v lepotah podvodnega sveta. V tem primeru se vam vsekakor izplača izbrati katerega od hotelov v zalivu Makadi Bay, kjer ima tako rekoč vsak hotel dostop do koralnega grebena s plaže. Med slovenskimi turisti in popotniki je v tem delu še posebej priljubljen hotel The Grand Makady 4*, ki se poleg koralnega grebena lahko pohvali še z izjemno kulinarično ponudbo, prostranimi vrtovi ter promenado ob plaži.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Odlična izbira bo tudi hotel Siva Golden Bay Makadi 4*, ki očara s svojo osupljivo panoramsko lego s spektakularnim razgledom z najvišjega hriba v zalivu Makadi Bay. Hotel se razteza ob široki, dolgi zasebni plaži s koralnim grebenom in enostavnim vstopom v morje. Ljubitelji adrenalina in akcije pa boste vsekakor uživali v TOP ponudbi all inclusive hotela Grand Waterworld Makady 5*, katerega široka peščena plaža in koralni greben vabita k brezskrbnemu potapljanju in snorklanju. V razkošnem orientalskem hotelu je poskrbljeno za obilo zabave ter aktivnosti, pika na i pa je zagotovo vodni park s tobogani v skupni dolžini kar 515 metrov.

Šarm el Šejk: podvodni raj v Šejkovem zalivu

Šarm el Šejk je druga najbolj znana dopustniška oaza v Egiptu, ki ponuja izjemno izbiro hotelov različnih kategorij z bogato ponudbo all inclusive! Ob tem ima skorajda vsak kompleks še edinstven bonus – lasten koralni greben. Rdeče morje se namreč lahko pohvali z izjemno pestrim ter barvitim podvodnim svetom, ki vam je v Šarm el Šejku dostopen kar s hotelske plaže. To velja tudi za med slovenskimi počitnikarji izredno priljubljen Grand Hotel Sharm el Sheikh 4* na rahli vzpetini v počitniškem predelu Ras Um Sid. Z lepe in urejene zasebne plaže se odpira čudovit pogled na morje, dostop do katerega je omogočen po pomolu, zato je bolj primeren za spretne plavalce.

Šarm el Šejk Foto: Počitnice.si

Ljubitelji elegance boste v Šarm el Šejku zagotovo navdušeni nad hotelom Royal Albatros Moderna 5*, ki je ob plaži v zalivu Nabq Bay in se lahko pohvali z desetimi sladkovodnimi bazeni za odrasle ter integriranim bazenom za otroke. Ti se lahko zabavajo tudi v mini vodnem parku s 24 tobogani. Če si želite luksuznega oddiha po ugodni ceni, pa bo kot nalašč za vas hotel Jaz Belvedere 5*, ki stoji neposredno ob hotelski peščeni plaži in je popolna oaza za vse, ki si želite mirnih in sproščenih počitnic ali raziskovanja čudovitega podvodnega sveta.

Ko dodobra raziščete hotelski koralni greben, lahko nov izziv poiščete v nacionalnem parku Ras Mohammed, kjer lahko vidite več kot 150 vrst koral in več kot tisoč različnih rib, ali pa se odpravite na izlet s podmornico. Ljubitelji adrenalina morate vsekakor izkusiti tudi vožnjo z džipi skozi puščavo v objemu skalnatih gora. Na poti se lahko peš spustite v čudovite barvne kanjone ali pa obiščete narodni park Abu Galum oziroma modro luknjo. Nujen je postanek pri domorodnih beduinih, ki sredi divjine brez elektrike in vodovoda živijo pristno puščavsko življenje.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

To poletje si privoščite počitnice, na katerih vam ne bo treba skrbeti za NIČ!

