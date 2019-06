Pohitite, narcise vas bodo čakale samo še nekaj dni #video

Narcise ali ključavnice, kot jim pravijo domačini, so v zadnjem tednu, vse odkar so se temperature končno dvignile na raven spomladanskih, če ne kar poletnih, končno pobelile tudi Malo Golico in bližnja pobočja. A pozor, ne bodo več dolgo vztrajale, oskrbnica planinske koče na Golici Katarina Zrnič jim napoveduje samo še nekaj dni, zato velja pohiteti, če želite obogatiti svoj fotografski arhiv.

Narcise ali ključavnice so zaščitni znak Golice in eden glavnih razlogov za to, da ljubitelji narave v spomladanskih dneh trumoma derejo na 1836 metrov visok vrh v Zahodnih Karavankah nad Jesenicami.

Narcise se običajno razcvetijo maja, letos pa so zaradi daljšega obdobja izredno slabega vremena, ko so bili travniki namesto z odejo iz narcis prekriti s snežno odejo, počakale na junij.

Morda niste vedeli … Ljudsko ime ključavnica izvira iz dejstva, da cvetovi žuželkam ne dopuščajo opraševanja, saj so "zaklenjeni".

Narcise vztrajajo samo še na Mali Golici

Zaradi različnih nadmorskih višin in vremenskih razmer narcise cvetijo postopoma. V nižjih legah so odcvetele že pred tremi tedni, jih je pa zato še vedno v izobilju na višjih legah – na Mali Golici, Dovški planini in pogorju Struška, ki je med Stolom oz. Belščico in Golico.

"Letos so narcise povsem bele, kar jim daje posebno lepoto," pravi Katarina Zrnič, oskrbnica koče na Golici, ki je v obdobju cvetenja narcis vajena številnih telefonskih klicev na podobno vižo: "Ali narcise že cvetijo?"

Foto: Jan Lukanović

Zdržale bodo samo še nekaj dni

Tudi letos ni nič drugače, s to razliko, da so se telefonski klici iz maja preselili v junij. Zrničeva je prepričana, da bodo narcise zdržale nekje do 15. ali 20. junija, čeprav je res, da tudi te dni niso več tako cvetoče, kot so bile na binkoštno nedeljo, 9. junija, ko je bil tudi obisk Golice največji.

Program Ohranimo narcise

Pomembnosti ohranjanja rastišč narcis se dobro zavedajo tudi v Turističnem društvu Golica, kjer so pred tremi leti pognali kolesje programa z imenom Ohranimo narcise.

Z njim so želeli nadgraditi večletna ljudska prizadevanja za to, da bi obiskovalci Golice spoznali, da je narcise bolje samo opazovati (in fotografirati) kot pa nabirati. V ta namen so na travnikih postavili številne informacijske table. Narcise so namreč zaščitene z uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah in odlokom o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst.

A še pomembnejša pri tem je vloga kmetov oz. lastnikov zemljišč, ki so pristopili k projektu, v zameno za obdelovanje zemljišč na način, ki ustreza narcisam, pa so nagrajeni s finančnim nadomestilom.

Program Ohranimo narcise, ki ga ob podpori Občine Jesenice vodijo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, se je zelo dobro uveljavil. Po besedah vodje projekta Klemna Klinarja je bistvo projekta v tem, da z lastniki zemljišč v vaseh pod Golico dosežejo konsenz, da zemljišča obdelujejo na pravilen način. "To pomeni, da so travniki dovolj pozno pokošeni in da se na njih ne izvaja spomladanska paša. Kmetje v zameno za svojo žrtev, ki pomeni okrepitev rastišč rastlin, dobijo finančna nadomestila. " Foto: zajem zaslona "Program Ohranimo narcise se je zelo dobro uveljavil," nam je povedal Klemen Klinar iz Razvojne agencije za Zgornjo Gorenjsko (Ragor). V program je vključenih 31 lastnikov, ki imajo v svoji lasti 38 hektarjev površin. Ne gre za najlepša rastišča narcis, ampak potencialna rastišča, poudarja Klinar.

"Namen programa je, da lastniki zemljišč, ki pri ohranjanju rastišč narcis po eni strani igrajo najpomembnejšo vlogo, po drugi pa so prav oni tisti, ki lahko največ prispevajo k izginotju narcis, spoštujejo pravila igre," je pojasnil Klinar.

Narcisam namreč najbolj škodi, če se na njihovih površinah izvaja spomladanska paša. Zakaj? Ker živali med pašo čebulico zahodijo in uničijo, posledica tega pa je izginotje narcis. Če se na nekem travniku paša tri leta zapored izvaja zgodaj spomladi, se lahko povsem bel travnik spremeni v travnik brez ene same narcise, ugotavlja sogovornik.

Druga težava na travnikih z narcisami pa je košnja. Zaradi usmerjanja določenih kmetij v intenzivno kmetovanje ter s tem v seliranje in baliranje se košnja izvaja prej, narcisi pa se s tem onemogoči, da bi, ko že odcveti, njeno seme dozorelo in se usulo na tla.

Foto: Thinkstock

"Ključna načela programa so, da se spomladi na teh površinah paša ne izvaja in da kmetje oz. lastniki zemljišč kosijo po določenih datumih," je povzel Klinar, ki pričakuje, da bodo učinki programa vidni v prihodnjih desetih letih.

Najvišjo stopnjo nadomestila dobijo kmetje, ki kosijo in seno pospravljajo ročno oz. z grabljami, srednje stopnje nadomestila so deležni kmetje, ki kosijo s kosilnico in seno pospravijo ročno, najnižja stopnja nadomestila pa je namenjena tistim, ki pokosijo in seno pospravijo strojno.