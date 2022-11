Počitnice v Turčiji za 2023 do 30 % popusta – a le še do konca leta!

Oglasno sporočilo

Turčija velja za eno najbolj priljubljenih počitniških destinacij slovenskih turistov: po eni strani zaradi bogate zgodovine in edinstvene mešanice kultur, še bolj pa zaradi cenovno dostopnega luksuza z izjemno all inclusive ponudbo. Več kot dovolj razlogov torej, da poletni oddih v letu 2023 preživite na obalah turške riviere, ki je v naši izjemni 'first minute' ponudbi na voljo tudi do 30 odstotkov ugodneje – a le do konca leta, zato pohitite in rezervirajte svoje popolne poletne počitnice še danes!

Če bi morali izpostaviti svetovne destinacije, ki slovijo po najboljši all inclusive ponudbi, bi se na vrhu seznama zagotovo znašla Turčija. Dežela all inclusive storitev se lahko pohvali z bogato zgodovino, skozi katero se je all inclusive kategorija stalno nadgrajevala, izboljševala ter dopolnjevala, in to vse do popolnosti. Danes tako all inclusive storitve v letoviščih turške riviere predstavljajo luksuzni hoteli, ki so cenovno dostopni praktično vsem, ne le tistim z debelejšimi denarnicami.

V Turčijo po izjemnih 'first minute' cenah!

Počitnice na prekrasnih obalah turške riviere seveda lahko organizirate sami, a izkušnje kažejo, da so agencijski all inclusive paketi praviloma ugodnejši – še posebej, če počitnice v Turčiji rezervirate dovolj zgodaj! Pri Počitnice.si, neodvisni spletni turistični agenciji za rezervacije počitnic in potovanj, kjer imajo na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, si lahko v izjemni 'first minute' ponudbi popoln oddih na obalah turške riviere zagotovite tudi do 30 odstotkov ugodneje!

Posebna 'first minute' ponudba počitnic v Turčiji velja le do 31. 12. 2022. V letu 2023 je namreč pričakovati splošni dvig cen vseh aranžmajev, zato se vam poletni oddih na turški rivieri vsekakor izplača rezervirati še letos!

Na oddih v priljubljena turška letovišča Antalya, Side, Belek, Kemer in Alanya lahko s Počitnice.si od 11. 6. dalje poletite vsako nedeljo z neposrednim letom iz Ljubljane na letališče v Antalyi, večkrat tedensko so možni tudi poleti iz Gradca, Dunaja in Münchna. V ceno paketa so vključeni letalski prevoz, prevoz od letališča do hotela ter nazaj in namestitev v izbranem hotelu v Turčiji z all inclusive ponudbo, pri letu ob nedeljah iz Ljubljane pa je vključen tudi slovenski predstavnik na destinaciji . Ob tem velja poudariti, da so cene avstrijskih organizatorjev potovanj iz Gradca, Dunaja in Ljubljane fiksne, kar pomeni, da ni naknadnih doplačil za gorivo.

Zakaj je turški all inclusive tako poseben?

Pregovorna prijaznost in gostoljubje imata v Turčiji dolgo tradicijo: že v davni preteklosti so Turki znali ceniti goste, zato so celo ponoči budili kuharje, če so si gostje zaželeli nočni prigrizek. Iz te prakse naj bi se rodila storitev all inclusive, v kateri ima Turčija ultimativni primat med evropskimi turističnimi destinacijami. Današnja turška all inclusive ponudba tako obsega prestižno namestitev, neomejene količine hrane ter pijače, atraktivne vodne parke in kopico aktivnosti za vse generacije. Najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, medtem ko lahko odrasli izbirate v pestri paleti aktivnosti za vse okuse: jogi, zumbi, vodni in klasični aerobiki, vodnih igrah, odbojki na mivki, balinanju, tenisu, košarki, nogometu … Brez skrbi, dolgočasili se v Turčiji zagotovo ne boste!

Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popoln odklop: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev. Prav tako si lahko privoščite razvajanje v bogati hotelski spa ponudbi in pristnih turških hamamih, ki nikoli ne razočarajo. Več kot dovolj razlogov torej, da svoje naslednje počitnice preživite v Turčiji – deželi all inclusive ponudbe!

Izjemna paketna ponudba letovanj v Turčiji na Počitnice.si obsega več kot 300 hotelov od 3* do 5* vseh cenovnih razredov, kar pomeni, da lahko resnično vsakdo najde počitnice za svoj žep in okus. Da bo izbira nekoliko lažja, so na Počitnice.si sestavili seznam 15 najbolj priljubljenih hotelov v letu 2022 po ocenah slovenskih potnikov, kjer je najpomembnejše merilo zajemalo oceno kakovosti in obseg ponudbe.

In najbolj priljubljena turška letovišča med slovenskimi gosti so ...

No, ne glede na to, katero letovišče na obali turške riviere izberete za svoj popoln all inclusive oddih, bo izhodiščna točka vašega počitnikovanja zagotovo Antalya, saj se tu nahaja letališče za letovišča celotne turške riviere. V Antalyi boste na svoj račun prišli zlasti ljubitelji čudovitih peščenih plaž, nakupovanja in zgodovine. Pravi magnet za obiskovalce je staro mestno jedro, kjer se nahajajo številne trgovinice, restavracije, bari, muzeji in bazarji.

Uro vožnje od letališča v Antalyi proti zahodu vas bo pozdravilo letovišče Kemer, ki je kot nalašč za ljubitelje narave, intime in miru, hkrati pa popolna izhodiščna točka za izlete po širši pokrajini. Nekoč je bil ribiška vasica, danes pa je Kemer priljubljeno turistično središče s kristalno čistim morjem in bogato all inclusive hotelsko ponudbo.

Če se iz Antalye namenite v drugo smer, torej proti vzhodu, boste po nekaj več kot polurni vožnji prispeli v letovišče Belek, kjer se nahajajo cenovno nekoliko dražji luksuzni all inclusive hoteli. Morje je tu bolj mirno, poleg klasične all inclusive ponudbe z vodnimi parki pa so na voljo tudi številna igrišča za golf. Dolge peščene plaže so popolna kulisa za romantične večerne sprehode v dvoje, za piko na i pa poskrbi dovršena arhitektura, ki nikogar ne pusti ravnodušnega.

Že po polurni vožnji proti vzhodu Turčije se vam odpre pogled na luksuzne all inclusive hotele obalnega letovišča Side − mondenega antičnega mesta, kjer lahko najdete sledove kar 12 civilizacij. Tu vam tako zagotovo ne bo zmanjkalo možnosti za raziskovanje zgodovinskih turških ruševin, kar je lahko odlična dopolnitev hotelskega all inclusive razkošja.

Dobra ura vožnje proti vzhodu turške riviere vas pripelje do samega vznožja mogoče turške gore Taurus, kjer leži ena najbolj priljubljenih all inclusive turških počitniških destinacij med slovenskimi turisti − živahna Alanya z okoliškimi kraji Konakli, Incekum ter drugimi, ki slovijo po all inclusive hotelski ponudbi. Alanya ponuja popolno kombinacijo morskih pečin in prelepih peščenih plaž v sklopu all inclusive hotelov, s svojim živahnim mestnim utripom pa ponuja idealen vpogled v preplet Orienta in Evrope sredi Turčije.

Privoščite si razvajanje v slogu Sulejmana Veličastnega in rezervirajte svoje 'first minute' počitnice v Turčiji še danes, saj bodo po 31. 12. 2022 cene višje ! Uporabite iskalnik ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si s svojimi željami glede odhodnega letališča, namestitve ter števila potnikov in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše 'first minute’ ponudbe za nepozaben oddih v izbranem letovišču na turški rivieri! O ugodnih ponudbah in nasvetih glede izbire pravega potovanja po vašem okusu lahko izkušene svetovalce na Počitnice.si povprašate tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

