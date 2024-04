Po Jakobovi poti do najlepših kotičkov Hrvaške

Odkrivanje novih krajev, sploh če pot vodi mimo dih jemajočih naravnih in kulturnih lepot, je prava hrana za dušo. To še posebej velja za Camino, slavno romarsko pot, ki vodi do enega največjih krščanskih središč, cerkve svetega Jakoba v kraju Santiago de Compostela v Španiji. Jakobovo pot najdete tudi na Hrvaškem, kjer tradicija Camina sega v 13. stoletje, danes pa se lahko tam podate na kar devet obnovljenih in dobro označenih romarskih poti.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Novo življenje hrvaške Jakobove poti

Zgodovina Camina sega v 9. stoletje, na Hrvaškem pa so se romanja po Jakobovi poti začela z lokalnimi bratovščinami v začetku 13. stoletja. Hrvati so izdelovali tudi posebne romarske plašče, romarji, ki so pešačili vse od Hrvaške do Santiaga de Compostela in nazaj, pa so si s tem podvigom prislužili posebne privilegije.

A Camino živi še danes. Pred kratkim se je skupina hrvaških navdušencev nad Caminom združila v Bratovščino svetega Jakoba, njihov namen pa sta obujanje bogate tradicije hrvaškega Camina in obnova srednjeveških poti skozi Hrvaško.

Vzemite si nekaj dni le zase in lepote Camina

Tudi vi se podajte na pot romarjev, odkrijte prenovljene koščke Jakobove poti in doživite njeno lepoto. Obiščite čudovite cerkve in kapele, se sprostite v prekrasnih nacionalnih parkih ter se pobližje spoznajte z zgodovino, tradicijo in običaji krajev, skozi katere vodi pot. Da boste ob vsem tem uživali v izjemnem gostoljubju in slastni hrani, nam verjetno ni treba posebej poudarjati.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Trenutno lahko na Hrvaškem obiščete kar devet delov poti: Camino Banovina vas vodi v skrivnosten del Hrvaške, med očarljiva zgodovinska mesta in vasi, obdane s čudovitimi gozdovi in rekami, in je odličen uvod v Camino za začetnike z manj pohodniškimi izkušnjami.

Camino Brač ponuja lepote otoške narave ter bogato sakralno in kulturno dediščino.

Camino Gorski kotar vas popelje med prekrasne gozdove in naravne poti z neštetimi kulturnimi znamenitostmi.

Camino Imota ponuja tri dni gostoljubja in pravega razvajanja s pogledom na spektakularno pokrajino, prekrasna jezera in edinstveno katedralo na prostem.

Camino Južna Istra je krožna pot, ki vas vodi tako ob obali kot tudi v notranjost Istre, na poti pa lahko občudujete tudi slikovit Kamenjak, puljsko areno in romantičen Rovinj.

Camino Korčula je prava pot, če želite prisluhniti tišini sredi mediteranske otoške pokrajine z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.

Camino Krk ponuja konec tedna ali kar cel teden odkrivanja dih jemajočih kotičkov ob poti po Krku ter bogato kulturno in zgodovinsko dediščino otoka.

Camino Podravina je posebna pot, saj vas vodi med rečne ravnice, edinstveno umetniško dediščino in celo prave puščavske sipine, ki jim rečejo kar hrvaška Sahara.

Camino Šibenik pa vas popelje ob čudoviti obali, med oljčnimi nasadi in vinogradi vse do izjemne katedrale svetega Jakoba, ki jo ščiti UNESCO. Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Poti so dolge od 75 do 282 kilometrov, da bi vsako od njih prehodili, pa potrebujete od najmanj tri do osem dni. Ne pozabite na zbiranje žigov!

Izvedite več o Jakobovi poti na Adria Camino Festivalu

Med 2. in 5. majem 2024 obiščite Pulj in se udeležite prvega Adria Camino Festivala. Ta slavi dediščino Camina de Santiago, promovira skupno evropsko kulturo in identiteto ter skuša zbližati najrazličnejše ljudi skozi promocijo zdravih življenjskih navad, odpravljanja stresa in iskanja notranjega miru. Tu boste izvedeli več o poteh, si ogledali razstavo o njih, potovali v njihovo preteklost in sedanjost z gledališkimi predstavami, filmi in delavnicami, se naučili, kako za pot spakirati 50 odstotkov manj prtljage, ter se podali tudi na najbližjo Jakobovo pot.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Zberite pogum, izberite svojo pot in sledite modri oznaki z rumeno Jakobovo pokrovačo za nepozabno doživetje. Dobrodošli na Camino!

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.