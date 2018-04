Pasji zvezdnik (in njegov lastnik) v Sloveniji: Ta del Evrope je bil en velik vprašaj #foto

Foto: Nina Vogrin

"Začetek najine zgodbe žal ni zanimiv. Želel sem si mejnega škotskega ovčarja, pregledal sem oglase na Craigslistu (spletnem oglasniku, op. a.), ga našel, se odpeljal tja in ga kupil," se je ob našem srečanju v središču Ljubljane nasmehnil 35-letni Kanadčan Andrew Knapp. A prav Momo, devetletni border collie oziroma škotski mejni ovčar, je njegovo življenje popolnoma spremenil.

Momo je namreč glavna zvezda Andrewovega profila na Instagramu, ki ima že več kot 600 tisoč sledilcev, iz njegovih fotografij pa so se rodile že tri fotoknjige. Vse imajo skupno temo oziroma naslov - Find Momo, najdite Moma. Andrew namreč fotografira prizore, ki v krajih, ki jih obišče, pritegnejo njegovo oko, na vseh pa se ob pozornejšem pregledu "skriva" tudi Momo.

Najbolj se me dotakne, ko mi starši otrok s posebnimi potrebami pišejo, da s pomočjo mojih fotografij in mojih knjig lažje navežejo stik z otrokom. Ko slišim kaj takega, kar ne morem verjeti, da ima moje delo tako pozitiven vpliv na nekoga tam nekje v svetu. Ne nazadnje gre le za fotografije ljubkega psa, ki raziskuje svet.

Vse se je zgodilo po naključju

"Skrivanje je bila pravzaprav njegova 'zamisel', to je začel početi sam, medtem ko sem fotografiral. Jaz tako dobrih idej nimam," se je zasmejal Andrew.

Kot pravi, se je Instagram zvezdništvo zgodilo bolj ali manj po naključju. "Imel sem srečo, da sem bil na pravem mestu ob pravem času. Imel sem spodoben fotoaparat in imel sem iPhone, ki je malo pred tem prvič prišel na trg. Ravno se je pojavil Instagram, kjer sem začel deliti svoje fotografije psa, ki je ravnokar prišel v moje življenje in ki sem ga kot navdušen, svež pasji lastnik seveda ves čas fotografiral. Resnično se je vse skupaj zgodilo samo od sebe, vse te stvari so se 'poklopile'."

Foto: Nina Vogrin

Prava eksplozija pa se je zgodila pred okoli štirimi leti, ko je Instagram izpostavil njegov profil, tako ga je opazilo ogromno ljudi, tudi blogerjev in medijev, ki so se razpisali o njem. Sledila je prva fotoknjiga, od takrat pa Andrew in Momo potujeta, (se) fotografirata in živita od fotoknjig ter sodelovanja z blagovnimi znamkami oziroma oglaševalci.

Vsekakor je v tem tudi nekaj nečimrnosti, tega ne bom zanikal. Dober občutek je, da je tvoja fotografija všeč veliko ljudem. Morda gre tudi za to, da sem bil kot otrok popoln piflar in me nihče ni maral, jaz pa sem poskušal vsem ugajati in sem takšen še zdaj.

Z Instagramom ni obogatel, lahko pa od tega živi

"Pravzaprav bi rekel, da tako shajam," je pojasnil Andrew. "Nimam dovolj, da bi si lahko veliko privoščil, kar je vsekakor stresno. Ne vem namreč, kako dolgo bo 'to' trajalo. Nimam varne službe, pa tudi ta trenutna kariera ni varna – temelji na Momu, on pa ima devet let. Verjetno bom nekaj časa še lahko živel tako, potem pa ... Nimam pojma."

A post shared by Andrew Knapp (@andrewknapp) on Mar 14, 2018 at 7:17am PDT

Še pred kratkim sploh ni vedel za Slovenijo

Trenutno je na poti po Evropi, ki jo je začel na Portugalskem, nadaljeval v Španiji, Franciji, Italiji in Grčiji, od tam pa se je odpravil proti severu.

"Kaj sem pričakoval? Ničesar. Do pred kratkim sploh nisem vedel za Slovenijo. Iskreno. Ko sem načrtoval pot, je bil ves ta del jadranske obale en velik vprašaj. Vedel sem, kje je Grčija, in vedel sem, kje je Nemčija. Vmes pa je bil prazen prostor."

When it’s finally sunny. A post shared by Andrew Knapp (@andrewknapp) on Apr 1, 2018 at 8:39am PDT

Morda ga je tudi zato Balkan - do Slovenije je potoval prek Albanije, Črne gore, BiH in Hrvaške - navdušil. "Po poti sem ugotavljal, kako različne in vsaka po svoje čudovite so te države, kot da bi bila vsaka drug planet. To niso pokrajine, ki bi jih bil vajen, prav tako so mi tuji jeziki in način, kako ljudje komunicirajo drug z drugim," je pojasnil.

Spoznal sem ogromno krasnih ljudi, ki so mi z veseljem pomagali – recimo pri iskanju mehanika. Bil sem v Splitu in spraševal naokoli, ali kdo pozna kakšnega mehanika, pa mi je več ljudi reklo, da naj tam ne zaupam nobenemu mehaniku, ker me bodo opeharili. Tako se mi je neko dekle ponudilo, da bo šlo z mano in tako poskrbelo, da mi bodo zaračunali pošteno ceno.

Fotografije iz Slovenije bodo v njegovi naslednji knjigi

V Sloveniji se je zadržal dva dneva, ob Ljubljani je obiskal še Bled in Bohinj, fotografije, ki jih je tukaj posnel z Momom, pa bodo objavljene v novi knjigi, ki jo pripravlja - Najdite Moma v Evropi.

A post shared by Andrew Knapp (@andrewknapp) on Apr 14, 2018 at 9:12am PDT

Na zgornji fotografiji je Momo v Bohinjskem jezeru oziroma, kot je ob njej zapisal Andrew: "Momo je zakorakal v sliko iz pravljice. Resnično - med vožnjo skozi to deželo sem imel čeljust do tal."

Miselni preskok z "želim si storiti to" na "to bom storil"

"Kot vsako moje potovanje do zdaj se je tudi to začelo s strahom. Nisem pustolovska oseba, bojim se stvari, ki so mi tuje," je povedal, medtem ko je Momo zehal ob njegovih nogah. "A z vso to negotovostjo in strahom se hočem soočiti. Ko razmišljam, da bi šel na pot, moram narediti tisti miselni preskok z 'želim si storiti to' na 'to bom storil'. Dolgo sem si želel v Evropo, a je trajalo nekaj časa, da sem si rekel: 'Grem v Evropo.' Ko pa se spraviš v pogon, nimaš več časa za dvome, ali je to, kar počneš, prav."

A post shared by Andrew Knapp (@andrewknapp) on Mar 4, 2018 at 6:40am PST

"Včasih raje spim v kombiju, pa čeprav bi lahko najel sobo"

Zdaj potuje v starem Volkswagnovem kombiju T4, v Kanadi ima še starejšo Westfalio, in kot pravi, mu ta način potovanja zelo ustreza. "Pomanjkanje udobja zame ni težava, pravzaprav si neudobja skoraj želim. Včasih raje spim v kombiju, pa čeprav bi lahko najel sobo. In ko si najamem sobo, včasih raje spim na kavču kot na postelji, ker imam rad ozke prostore," se je zasmejal.

Kako dolgo bo trajalo njegovo evropsko popotovanje in kje ga bo končal, še ne ve. "Pravzaprav zdaj sanjam o tem, da bi se naučil jadrati, kupil jadrnico in sčasoma odjadral v Kanado. Zdaj se mora zgoditi le tisti preskok z 'želim si' na 'to bom storil'."