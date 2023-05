Osvojite vikend paket v novem Hotelu Švicarija****

Oglasno sporočilo

Prenovljeni Hotel Švicarija , nekdaj poimenovan Schweizerhof, vas bo prevzel s čudovitim ambientom ter popolno uigranostjo moderne elegance in ohranjene arhitekture tipične alpske švicarske hiše. V njem boste doživeli pristen občutek preteklosti, kot so ga doživeli gostje davnega leta 1872, ko je hotel prvič odprl svoja vrata. Bil je poznan kot eden lepših hotelov v Avstro-Ogrskem cesarstvu in ponos Dežele Štajerske.

Pod obronki Paškega Kozjaka, v zavetju mogočnih gozdov boste našli odličen kraj za oddih in sprostitev. Foto: Terme Dobrna d.d.

Izkoristite otvoritveno ponudbo s 40-odstotnim popustom v Hotelu Švicarija, ki velja še do 22. junija.

Foto: Terme Dobrna d.d.

NAGRADNA IGRA: Osvojite 2-dnevni paket za dve osebi v novem hotelu Švicarija****

Foto: Terme Dobrna d.d.

Hotel se danes poleg moderno opremljenih sob lahko pohvali z lastnim Sauna Spa s finsko in turško savno, kjer lahko izkoristite zdravilno moč savn ter revitalizirate svoje telo. Po savnanju se na zunanji terasi osvežite s termalno prho ali pa se ohladite v lesenem čebru za kneippanje.

Foto: Terme Dobrna d.d.

V hotelu so tudi restavracija in kavarna, fitnes, business room za sestanke in organizacijo dogodkov.

S svojo umeščenostjo je Hotel Švicarija prava izbira za vse navdušence nad neokrnjeno naravo, aktivnim oddihom in sprostitvijo stran od mestnega vrveža. Že pogled skozi okno sobe vas premami, da se sprehodite skozi 200-letni zdraviliški park, v katerem je tudi Pitnik termalne vode.

Foto: Terme Dobrna d.d.

Raziščite hribovito okolico Term Dobrna in se podajte na katero izmed mnogo pohodnih poti vse do jame Ledenica ali v dolino mlinov s 450 let starim ohranjenim Volkovim mlinom. Obiščite domačijo Lamperček, kjer lahko opazujete več kot stoglavo množico jelenov, muflonov in damjakov. Dobrna je odlično izhodišče tudi za kolesarjenje in kratke izlete do Velenjskega jezera, Celjskega gradu, Centra vesoljskih tehnologij Noordung ali Fontane piva.

Foto: Terme Dobrna d.d.

Več na www.terme-dobrna.si Informacije in rezervacije: 080 22 10 ali info@terme-dobrna.si Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna

