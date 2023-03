Okusite velikonočno Opatijsko riviero

Oglasno sporočilo

Velikonočni prazniki se neustavljivo približujejo. Z družino in prijatelji se bomo lahko znova zbrali okoli mize, ki se bo šibila pod težo dišečih dobrot, kot so domača šunka, hren, pirhi, dišeča potica in številne druge jedi, ki so del tradicionalne velikonočne pojedine in nas vsako leto navdušujejo s svojimi okusi in vonji. Ne glede na to, ali bodo na mizi klasične jedi ali njihove sodobne različice, nas velikonočna pojedina vedno znova spomni, kako pomembno je, da si vzamemo čas za družino in prijatelje.

Velikonočni prazniki so odličen izgovor za razvajanje ob kulinaričnih dobrotah. Foto: Liburnia Hotels & Villas

Če se letos želite izogniti stresu, ki ga včasih prinese velikonočna kuha, a bi še vseeno radi uživali v lokalni gastronomiji, je Opatijska riviera idealna destinacija za razvajanje ob kulinaričnih dobrotah in hkrati odlična priložnost za zaslužen počitek. V ta namen smo pripravili nekaj predlogov za uživanje med letošnjimi velikonočnimi prazniki, ki bodo ob obisku jadranske Nice zadovoljili vse okuse in želje.

Za ljubitelje velikonočne tradicije

Med velikonočnimi prazniki se v Opatiji in okoliških mestih odvijajo številne verske slovesnosti, ki so za mnoge ena izmed najpomembnejših sestavin tega praznika. Med najbolj zanimivimi in obiskanimi mašami je zagotovo velikonočna procesija v Lovranu, najstarejšem naselju Opatijske riviere. Ker je mnogo cerkva odprtih za javnost, lahko velikonočni čas izkoristite tudi za obisk in ogled čudovite arhitekture, s katero se ponašajo naselja v tem delu Hrvaške.

Opatija je idealna destinacija za ljubitelje velikonočne tradicije. Foto: Liburnia Hotels & Villas

Doživite okus Hrvaške in najbolj sveže sezonske dobrote

Uživanje v najboljšem je bistven del vsakega dopusta. In to vključuje tudi dobro hrano. Opatijska riviera je že od nekdaj središče hrvaške gastronomije, zaradi česar je idealna lokacija za ljubitelje hrane. Velikonočni prazniki pa so odličen izgovor za razvajanje ob kulinaričnih dobrotah.

Doživite okus Hrvaške in najbolj sveže sezonske dobrote. Foto: Liburnia Hotels & Villas

V Liburnia Hotels & Villas svoje goste v tem in prihodnjem mesecu razvajajo s prav posebnim kulinaričnim popotovanjem, ki združuje tradicijo in inovativnost. Marčevsko ponudbo so posvetili dobremu počutju in zdravi prehrani, april pa bo mesec špargljev. Prav posebni meni, ki vključuje to pomladno zelenjavo, bodo pripravljali v vrhunski restavraciji Cubo hotela Ambasador, lahko pa si boste šparglje privoščili tudi že pred kosilom, in sicer v kavarni Café Strauss v hotelu Palace Bellevue. Da bo vse še bolj mamljivo, so v hotelih Ambasador in Palace Bellevue pripravili prav posebno ponudbo Wellness & Gourmet, ki vključuje bogati samopostrežni zajtrk in večerjo, bon za wellness, uporabo notranjega bazena z ogrevano morsko vodo in spa območja. Če pa se odločite za Hotel Istra, vas čaka razvajanje, ki vam ga ponujajo s ponudbo Opatija Delights.

V hotelih Ambasador in Palace Bellevue so za svoje goste pripravili prav posebno ponudbo Wellness & Gourmet. Foto: Liburnia Hotels & Villas

Možnosti, kako preživeti velikonočne praznike na Opatijski rivieri, je torej res veliko, zato poskrbite, da ne zamudite priložnosti za kulinarično potepanje in oddih, ki si ga še kako zaslužite.

