Odkrivajte najlepše kotičke Slovenije skozi aktivni oddih

V Sava Hotels & Resorts ne mine dan, da se naravi ne bi zahvalili za njeno radodarnost. Čudovito okolje, v katerem so naša letovišča, ter blagodejno ozračje, ki omogoča celoletno aktivnost na svežem zraku, navdušujeta naše aktivne goste.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Naj gre za odkrivanje neskončnih pomurskih ravnic na oddihu v naših Termah 3000 – Moravske Toplice ali Zdravilišču Radenci, raziskovanje slikovite slovenske Obale na kolesu med počitnicami v naših St. Bernardin resortu Portorož, Salinera resortu Strunjan ali San Simon resort Izola, osvajanje vršacev na Bledu med sproščujočim oddihom v naših hotelih v neposredni bližini Blejskega jezera, jogo z razgledom na najstarejše slovensko mesto med razvajanjem v Termah Ptuj ali vodene vadbe na enem od naših kopališč – v Sava Hotels & Resorts nam idej za aktivnosti nikoli ne zmanjka!

Foto: Jaka Jerasa

Ste za hiter spust z alpskih vršacev ali umirjeno nabiranje kilometrov po prekmurski ravnici? Vas bolj navdušuje vonj po morju ali šumenje mogočne reke? Pri nas vam ni treba izbirati! V Pomurju lahko s kolesom v enem dnevu obiščete kar štiri države. V okolici Bleda se nadihate svežega zraka na planotah Triglavskega narodnega parka in spoznavate za Slovenijo tipično čebelarsko obrt. V okolici Ptuja lahko svojo kolesarsko turo popestrite s kulinaričnim raziskovanjem, na Obali pa se s kolesom popeljete po poti nekdanje železnice ali pa se s kolesom podate na kulinarično odkrivanje obalnega zaledja.

Foto: Sava Hotels & Resorts

KOLESARKSKI PAKET V TERMAH 3000 – S KOLESOM IMATE PREKMURJE NA DLANI Najboljši način za odkrivanje pokrajine ob reki Muri je s kolesom! Vrtenje pedalov bosta spremljala veter v laseh in valovanje žitnih polj, s kolesom pa lahko raziščete kar štiri države. Ne pozabite se ustaviti pri lokalnih ponudnikih in okusiti odličnih prekmurskih jedi. V Termah 3000 smo za kolesarje pripravili poseben kolesarski paket, ki združuje termalni in kolesarski oddih. Zbrali pa smo tudi popis kolesarskih poti, s katerimi boste imeli Prekmurje kot na dlani!

Najlepši način, da ostanete fit, je nedvomno pohodništvo! Zanj potrebujete le dobro voljo, nagrada pa je res edinstvena – razgledi, ki vas spremljajo na poti, vas bodo poživili in sprostili! Pa naj bo to pogled na zasnežene vrhove neokrnjenega Triglavskega narodnega parka v okolici Bleda, na morske klife in odsev sonca na belih solinah, jeruzalemske vinograde ali elegantno valovanje žita v Prekmurju.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Na recepciji svoje nastanitve Sava Hotels & Resorts si lahko izposodite podlogo za jogo in brošuro z vajami, ki jih je za vas pripravila certificirana vaditeljica joge Polona Kolar, ter se podate na pot k vzpostavitvi notranjega miru. Preverite tudi naše številne brezplačne vodene vadbe v vodi in na kopnem. Obiščite športna igrišča za nogomet, košarko in odbojko v bližini nekaterih od naših letovišč, ali se odpravite na tek po okoliških poteh, ob katerih vas bodo pozdravljale lokalne znamenitosti.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Golf z najlepšimi razgledi

Ljubitelji golfa, spopadite se z najdaljšo luknjo v Sloveniji na Golf igrišču Livada v Termah 3000, preizkusite se na zelenicah za Grand Hotelom Primus v Termah Ptuj, kjer se razprostira golfišče, ki z vodnimi ovirami deluje kot grajski vrt. Zagrizeni golfisti pa boste navdušeni tudi nad igro na Golf igrišču Royal Bled, ki je najstarejše in največje igrišče za golf v Sloveniji, odlikujejo pa ga izjemne naravne lastnosti in čudovit razgled na najvišje slovenske vrhove.

PAKET BIRDIE V TERMAH 3000 IN PAKET EAGLE PRIMUS V TERMAH PTUJ Golfisti boste navdušeni nad paketoma, ki smo jih za goste pripravili v Termah 3000 in Termah Ptuj! Poleg nastanitve s polpenzionom v izbranem hotelu vas razvajamo s kopanjem v termalnih bazenih v hotelu in termalnem parku, vstopom v hotelske savne in igralno karto za 18 lukenj na igrišču za golf v neposredni bližini letovišča!

Foto: Sava Hotels & Resorts