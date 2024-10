Odkrijte najlepše kotičke Slovenije z razvajanji v welnessih

Jesen je idealen čas za odkrivanje najlepših kotičkov Slovenije z razvajanji v welnessih. V največji slovenski turistični skupini Sava Hotels & Resorts lahko v njihovih termalnih resortih ter hotelih na Obali in na Bledu izbirate med raznolikimi oazami sprostitve ter poživljajočimi regeneracijami telesa in duha , ki vas bodo sprostili in prerodili v hladnejših dneh.

Mineralna kopel tisočerih mehurčkov, ki nežno boža vašo kožo in jo naredi kraljevsko, v Zdravilišču Radenci. Vonj cvetočih panonskih travnikov za razvajanje prav vseh čutov v Termah 3000 – Moravske Toplice. Splet lepotnih ritualov starega Rima in sodobne lepotne umetnosti v Termah Ptuj. Pogled na enega najlepših jezer na svetu v Sava Hotelih Bled ali morske valove, medtem ko vas ovija toplina savne v St. Bernardin resortu. Vstopite v naše edinstvene wellness centre v najlepših kotičkih Slovenije, v katerih bodo strokovnjaki vaše telo umirili, prerodili in mu dali božanski navdih.

Foto: Sava Turizem

Alpski wellness ob najlepših razgledih na lepote Bleda

V Rikli Balance Hotelu nad Blejskim jezerom vas s širokim naborom sprostitvenih masaž, kopeli, neg telesa in obraza ter savn – programom po konceptu švicarskega zdravilca Arnolda Riklija, ki velja za začetnika zdraviliškega turizma na Bledu – pričakujemo v Wellnessu Živa. Koncept dopolnjujemo z alpskim wellnessom ter uporabo lokalnih sestavin, kot so smrekovi vršički in med kranjskih čebel. V wellnessu se skriva tudi vodni park s termalno vodo in čudovitim razgledom na Blejsko jezero. Tik ob Blejskem jezeru pa v Hotelu Park najdete Spa Park, v katerem se skozi tretmaje prepletata harmonija vode in gozda. Ponudba Spa Park obsega različne masaže, kopeli in razstrupljevalne programe. Zgodbo vode in gozda vpletamo v programe welnessa z uporabo izključno slovenskih izdelkov. Wellness je povezan s panoramskim termalnim bazenom in panoramskimi savnami. Tako v Rikli Balance Hotelu kot tudi v Hotelu Park vas v izbranih jesenskih terminih čaka 25 odstotkov popusta na paket s polpenzionom!

Foto: Sava Turizem

Termalni wellness s ščepcem Prekmurja

Masaže, kopeli z blagodejno črno termo-mineralno vodo, tople savne ali lepotna nega – dobrodošli v Wellnessu Thermalium v Termah 3000 – Moravske Toplice! S ščepcem Prekmurja in njegovih blagodejnih naravnih danosti vas bomo pospremili na pot popolne sprostitve, ki jo lahko dosežete tudi ob zdravilni energiji septarij, starodavnih kamnov, ki krepijo dobro in oslabijo bolečino. Preverite jesensko ponudbo v raznolikih nastanitvah Term 3000 in si privoščite popoln jesenki oddih v objemu panonskih nižin.

Foto: Sava Turizem

Ulovite uživaški duh antičnega rima v najstarejšem slovenskem mestu

Wellness Valens Augusta v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj ponuja hedonistično razvajanje telesa in duha. Uživaški duh antičnega Rima smo v wellnessu ujeli skozi preplet arhitekture in ponudbe. Imperium dobrega počutja, savne in termalne kopeli Flavia ter bazenski predel Vespasianus vam nudijo sprostitev in uživanje v razkošnem slogu Rimljanov. Izbirate lahko med številnimi masažami, ki razvajajo vaše čute, in termalnimi kopelmi, ki osvežijo in poživijo. Ne spreglejte različnih ugodnih paketov: od ugodnega razvajanja v dvoje do odklopa za seniorje in nepozabnih krompirjevih počitnic!

Foto: Sava Turizem

Edinstven mineralni wellness v deželi vrelcev

Wellness v Zdravilišču Radenci temelji na štirih naravnih zdravilnih dejavnikih, in sicer 250 sončnih dneh v letu, termalni in mineralni vodi, bogati s CO 2 , ter zdravilnem blatu fango. Mineralna voda je naše največje bogastvo in osnova za mineralni wellness – vaš vrelec mladosti, ki ga v Sloveniji lahko najdete le pri nas! Poleg tega vas razvajamo tudi z raznovrstnimi masažami, kopelmi ter barvito paleto lepotnih programov za nego obraza in telesa. Preizkusite njegove blagodejne učinke in izkoristite jesensko ponudbo ugodnih paketov za seniorje, krompirjeve počitnice in sprostitev v objemu mehurčkov za vse starosti.

Foto: Sava Turizem

Istrsko obarvano razvajanje z razgledi na neskončno modrino

Kaj je lepšega od razvajanja z lokalno obarvanimi tretmaji? Lokalno obarvano razvajanje v welnessu z razgledi na neskončno modrino! To in še več vas čaka v Wellnessu Benedicta v Hotelu Histrion v Portorožu. Wellness Benedicta vas preseneti s tradicionalnimi tretmaji, obogatenimi z lokalnimi sestavinami, kot so morska sol, solinsko blato, olivno olje, sivka in preostala istrska zelišča. Med sproščanjem v svetu savn, ki vključuje finsko, infrardečo in biozeliščno savno, solno sobo in edinstveni hamam, vas na vsakem koraku spremljajo edinstveni razgledi na neskončno modrino morja. Pobarvajte si jesen s sprostitvijo v Hotelu Histrion le korak do morja!