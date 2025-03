Odkrijte Korčulo

V petek, 20. marca 2025, je v hotelu Slon v Ljubljani potekala novinarska konferenca Hrvaške turistične skupnosti in Turistične skupnosti mesta Korčula, na kateri so predstavili čudovito Korčulo in njeno turistično ponudbo. Sledila je vodena degustacija vin s Krunom Filipovićem. Novinarske konference so se udeležili številni slovenski novinarji, predstavniki turističnih agencij in strokovne javnosti.

Po kratkem uvodu Bruna Bonifačića, direktorja Hrvaške turistične skupnosti, je Milijana Borojević, direktorica Turistične skupnosti mesta Korčula, predstavila ta edinstveni jadranski biser.

Otok, ki očara na vsakem koraku

Korčula slovi po svoji bogati zgodovini, očarljivi arhitekturi in številnih naravnih lepotah. Turistična ponudba otoka je izjemno pestra in privablja obiskovalce z vseh koncev sveta. Ljubitelji kulture pridejo na svoj račun med raziskovanjem zgodovinskega mestnega jedra mesta Korčula, polnega srednjeveških obzidij in ozkih kamnitih ulic. Otok je idealna destinacija tudi za tiste, ki radi uživajo v naravi in aktivnem oddihu. Kristalno čisto morje, skrite plaže in bujna mediteranska vegetacija ponujajo popoln prostor za sprostitev. Različne pohodniške in kolesarske poti vodijo skozi slikovite vinograde in oljčne nasade, medtem ko je morje idealno za potapljanje, jadranje in kajakaštvo. Še en razlog za obisk je bogata gastronomska ponudba. Korčula se ponaša z izvrstnimi lokalnimi vini in tradicionalnimi dalmatinskimi specialitetami. Poleg naravnih in kulturnih znamenitosti Korčula vsako poletje gosti številne festivale, glasbene dogodke in tradicionalne prireditve. Otok s svojo sproščeno atmosfero, avtentično ponudbo in gostoljubnostjo domačinov ostaja ena izmed najbolj priljubljenih destinacij na Hrvaškem, ki vsakega obiskovalca očara s svojo edinstveno kombinacijo zgodovine, narave in lokalne kulture.

Degustacija izbranih vin

Po predstavitvi je sledila vodena degustacija vin s Krunom Filipovićem, ki se že več kot desetletje predano ukvarja z izboljševanjem vinske kulture skozi različna izobraževanja. Udeležence novinarske konference, posvečene Korčuli, je popeljal skozi skrbno izbran nabor vin s celega otoka.

Korčula ima namreč izjemno bogato vinogradniško tradicijo. Prevladujejo zlasti bele sorte, kar se precej razlikuje od preostale Dalmacije, ki slavi po svojih markantnih in toplih rdečih vinih. Vina so prisotni okušali po določenem vrstnem redu, vsako okušanje pa je spremljal tudi skrbno pripravljen zalogajček, ki je poudarjal značilnosti vina, ki je bilo na vrsti. Zalogajčke je skrbno pripravljala chefinja Biljana Milina iz konobe Mate, ki ima zeleno Michelinovo zvezdico. Ta tradicionalna gostilna se sicer nahaja v majhni vasici Pupnat, približno 10 kilometrov od mesta Korčula, vodi pa jo prijazna in gostoljubna družina. Chefinja je s svojimi kulinaričnimi kreacijami poudarila edinstvene okuse otoka. Udeleženci novinarske konference so tako okusili in doživeli Korčulo v njeni najboljši luči.

