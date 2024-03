Odkrijte čare Požeško - Slavonske županije

Ali veste, kje najdete ljubka mesteca in zdravilne termalne vode, slastno hrano in vrhunska vina, neokrnjeno naravo, tradicijo in zgodovino? Obiščite Požeško-slavonsko županijo! Pet mest in pet občin, 30 vinskih cest, več kot 150 planinskih in kolesarskih poti ter Naravni park Papuk s skrivnostmi Panonskega morja so le nekateri od razlogov za izlet ali oddih daleč od gneče in stresa.

Zgodovinski park in državna kobilarna Lipik

Foto: Igor Šeler

Eden od simbolov mesta Lipik so lipicanci, Državna kobilarna Lipik, katere začetki segajo v 19. stoletje, pa živi spomenik zgodovine in tradicije konjereje. Poleg vožnje s konjsko vprego, ki jo vlečejo elegantni lipicanci, vam kobilarna nudi druženje s kar 70 lipicanci, poleg tega pa še jahalno šolo in jezdenje v čudoviti okolici.

Foto: Denis Peroš

Baročno jedro Požege in Požeška hiša

Čudovit Trg sv. Trojice po velikosti presega vse hrvaške srednjeveške trge. Njegovo značilno podobo ustvarjajo baročni okraski, kužno znamenje, cerkev sv. Duha z enim največjih romanskih portalov ter gotska cerkev sv. Lovrenca.

Priporočamo tudi obisk Požeške hiše, v kateri boste izvedeli, kako se je nekoč tu živelo, kakšne jedi so pripravljali in s kom so se ljubili slavni Požegani.

Požeška hiša Foto: TZ grada Požege

Muzej in Trg bećarca v Pleternici

Muzej bećarca Foto: Domagoj Katić

Bećarac je hudomušen tradicionalni vokalno-instrumentalni napev, katerega vrednost je prepoznal tudi Unesco. Poslušate in spoznavate ga lahko tudi v Muzeju bećarca na edinstvenem Trgu bećarca, kjer se sodobna arhitektura in tehnologija prepletata z zgodovino, kulturno dediščino in lokalnimi geografskimi značilnostmi.

Foto: Igor Šeler

Slavonski banovac u Pakracu

V slikovitem Pakracu je že v 13. stoletju delovala prva kovnica denarja na Hrvaškem, v kateri je nastal tudi slavonski banovac. Enega od najlepših in najbolj cenjenih evropskih srebrnikov so kot plačilno sredstvo uporabljali tudi v Sloveniji, na Madžarskem, v Bosni in Romuniji. Danes ga lahko v muzeju mesta Pakrac skujete sami in odnesete domov za spomin.

Foto: TZ PSŽ

Potopite se v Panonsko morje

Terra Panonica

V Pleternici se lahko s pomočjo VR-očal potopite v modrino nekdanjega Panonskega morja. Tako odpotujete milijone let v preteklost, ko so bile okoliške gore še otoki, ter okrog njih zaplavate s kiti in morskimi psi. Poleg tega si lahko ogledate tudi stalno razstavo o živalskem in rastlinskem svetu Požeško-slavonske županije, nato pa se odpravite na raziskovanje okolice po dveh učnih poteh ali okolico spoznate s turističnega vlakca.

Foto: TZ PSŽ

Hiša panonskega morja

Zgodba »Slavonskega otočja« vas čaka tudi v Hiši Panonskega morja. Tu boste našli kombinacijo interaktivnih zaslonov in dejanskih fosilov, najdenih na Papuku: okamenele školjke, delfinova vretenca, zobe morskega psa in nosorogovo čeljust. Najmlajši bodo še posebej uživali pri igri z morskim peskom na interaktivnih tleh, v labirintu s kvizi in ob ogledu skulptur prastarih Slavoncev, kot sta morski pes ali nosorog.

Foto: TZ PSŽ

Naravni park Papuk

Zdaj ko veste, kakšne fosile lahko najdete v okolici, jih skušajte poiskati tudi sami. Pohodniki so si enotni, da je Papuk, ki je bil nekoč otok v Panonskem morju, najlepša gora v Slavoniji. Ta zeleni raj, popoln za pobeg v naravo, sprostitev in rekreacijo, je bil zaradi svoje lepote in biotske raznovrstnosti razglašen za naravni park, zaradi svoje geološke zgodovine pa je dobil tudi status prvega geoparka pod Unescovo zaščito na Hrvaškem. Je nekaj, česar preprosto ne smete zamuditi.

Foto: Antun Cerovečki

Sovsko jezero

Ostanek nekdanjega Panonskega morja imenujejo tudi Modro oko Slavonije, saj s svojo obliko in temno zeleno barvo, ki na trenutke prehaja v modro, spominja na oko. Jezero je pravi raj za ljubitelje narave, saj gre za varovano območje močvirnega habitata z veliko biotsko raznovrstnostjo, kjer so svoje zatočišče našle številne močvirske ptice. Prav tako je pomembno življenjsko okolje za mnoge vrste vodnih in kopenskih plazilcev. Sovsko jezero je tudi del ekološke mreže Natura 2000.

Foto: HTZ

Razvajajte telo in um

Dopust na dveh kolesih

Požeško-slavonska županija je s svojo pristno gostoljubnostjo kot nalašč za raziskovanje na dveh kolesih. Tu so speljane kar tri državne in okrog 40 županijskih kolesarskih poti, ki jih najdete tudi na mobilni aplikaciji Panonia Tour. Poleg ravninskih terenov, primernih za rekreativce, so tu tudi gozdnati in gorski vzponi, kot nalašč za bolj avanturistične kolesarje.

Foto: Siniša Uštulica

Izkoristite dan za tek

Tek postaja vse bolj priljubljen način za spoznavanje lokalnih zanimivosti.

Požeško-slavonska županija je odlična tudi za ljubitelje teka, tako tiste, ki radijo tečejo po ravnini, kot tiste, ki uživajo v teku v hribih. Obujte tekaške čevlje in se podajte na eno od petih znanih in priljubljenih tekaških poti, dolgih med 6 in 10 kilometrov.

Užitek v zdravilni vodi

Zdravilnost lipiške termalne vode so odkrili že stari Rimljani, v njej je uživala aristokracija, zdaj je čas, da se v njej razvajate tudi vi. Danes je sveže prenovljeno in deluje v okviru Toplic Lipik, obiskovalcem pa ponuja pravi prestiž.

Drugi kopališki adut Lipika je letno kopališče s številnimi športnimi objekti, v osrčju naravnega parka Papuk v Veliki, ob samem izviru termalne vode, pa se nahaja obiska vreden vodni park Shhhuma.

A to še ni vse. Na vas čakajo tudi Daruvarske toplice. Nahajajo se na izviru zdravilne termalne vode in mineralnega blata, kjer so se zdravili že pred 2000 leti, še danes pa so obkrožene velikim in lepo urejenim parkom ter veličastno arhitekturo.

Toplice Lipik Foto: Igor Šeler

Navzgor po razgled

Slavonija je znana kot ravninski kraj, vendar jo obdaja veriga gora, kot so Krndija, Papuk, Psunj, Dilj in Požeška gora. Gore ne izstopajo po višini. Najvišji vrh na Psunju je Brezovo polje (984 m). Slavonija ponuja 150 pohodniških poti v skupni dolžini več kot 300 kilometrov. Priljubljen cilj planincev in izletnikov je planinski dom Omanovac, ki vam poleg neomejenih možnosti za sprostitev na njegovi livadi omogoča tudi igranje nogometa, 3D-lokostrelstvo, opazovanje jadralnih padalcev ali enostavno užitek v razgledu. Seveda pa ne pozabite obiskati gričevnato -gorskega območja Papuk in spoznati njegove dragocene narave ter kulturne in geološke dediščine, zaradi katere ga ceni tudi Unesco.

Foto: Saša Pjanić

Napolnite svoje želodčke z gurmanskimi doživetji

Plodovita slavonska ravnica že od nekdaj skrbi, da so trebuhi prebivalcev in gostov prijetno polni, zato so jo že stari Rimljani poimenovali Vallis Aurea ali Zlata dolina.

Foto: TZ PSŽ

Doživite okuse

Danes vas v restavracijah, nosilcih blagovne znamke Okusi Zlate Slavonije, čaka nepozabno gurmansko popotovanje. Inovativni meniji in impresivne vinske karte se zgledujejo po slavonskem načinu življenja, tradicionalni babičini kuhinji, stari pozabljeni recepti pa se prepletajo s trendi 21. stoletja.

Ena izmed dobrot, ki jih je treba poskusiti, je požeški vinogradniški čevap, tradicionalna jed vinogradnikov in vinarjev, brez katere ni praznovanja vinskih praznikov. Narejen je iz dveh vrst mesa, dimljene slanine, čebule in paprike v svinjski potrebušini ter zapečen na žaru.

Tu vam bodo ponudili tudi mnoge specialitete iz sladkovodnih rib, kot so postrv z žara, golaž iz soma in odličen ribji paprikaš oz. fiš.

Ne pozabite pa niti na pikanten kulen, kulenovo seko in klobase, ječmen, črno repo ter gosto bučno olje.

Vinske ceste

Okusne slavonske jedi, narejene iz svežih, sezonskih lokalnih živil, naj spremlja tudi vrhunsko vino. Požeško-slavonska županija je priljubljena destinacija ljubiteljev vina, saj ima na treh vinskih cestah okrog trideset vinskih kleti, v katerih lahko poskusite najboljša vina na Hrvaškem.

Foto: TZ PSŽ

Prav tako lahko tukaj najdete tudi najstarejšo vinsko klet na Hrvaškem. Pod mogočnim baročnim dvorcem, zgrajenim na ostankih cisterijanske opatije, se razprostira najstarejša vinska klet iz leta 1232. V sebi skriva skoraj 800 let neprekinjene vinske tradicije, bogat vinski arhiv ter zgodbo o cesarici Mariji Tereziji in baronu Franju Trenku, ki sta v dvorcu preživela polnih sedem dni in menda uživala v ljubezenski moči vina. Najbolj slavno vino tega območja je graševina, pridelana iz istoimenske sorte grozdja. Njej v čast v Kutjevu vsako leto poteka Festival graševine, po njej pa so poimenovali celo glavni trg mesta.

Najstarejša vinska klet na Hrvaškem. Foto: Vedran Bošković

Prepričani smo, da ste že našli svoj razlog za obisk Požeško-slavonske županije. Dobrodošli!

Naročnik oglasnega sporočila je TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE.