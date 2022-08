Obupani prebivalci slikovitega mesteca: Turisti bežijo pred mrčesom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi oblakov mušic, ki se zgrinjajo nad priljubljeno toskansko letovišče, turistični delavci izgubljajo goste in zaslužek.

V Orbetellu, slikovitem letoviškem kraju na obali Toskane, že tedne bijejo bitko z roji mušic, ki se nad mesto zgrinjajo iz okoliških lagun in nadlegujejo tako domačine kot turiste.

Lokale zapirajo predčasno

Gostinci v tem obmorskem kraju, ki je v poletnih mesecih priljubljena dopustniška destinacija, so obupani, saj se ob večerih ljudje nočejo več zadrževati − in obedovati − zunaj. "Prisiljeni smo zapreti dve uri prej," je eden od gostincev potarnal za časopis Corriere della Sera, ki poroča, da mnogo restavracij zdaj obratuje le še do 21. ure.

"Psihološka grozljivka"

"Imamo 60 odstotkov manj gostov," je dejal lastnik ene od restavracij in naval mrčesa opisal kot "psihološko grozljivko". "Na tisoče mušic roji okoli svetilk in se nato v valovih premika med mizami," je dejal za Corriere della Sera.

O nevzdržnih razmerah v Orbetellu poroča tudi časopis La Repubblica, ki navaja besede enega od prebivalcev mesta, češ da jih je mrčes "popolnoma preplavila". "Ob laguni se je nemogoče sprehajati že mesec dni, zdaj pa je nemogoče tudi popiti pijačo ali večerjati zunaj," je povedal.

Ob tem biologi pojasnjujejo, da je poplava mrčesa povezana z visokimi temperaturami, ki vztrajajo na tem območju in zaradi katerih je v laguni le malo naravnih sovražnikov mušic, kot so žabe, netopirji in različne ptice.

