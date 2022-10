Noro ugodne ponudbe za poletne počitnice

Čeprav so poletne počitnice že za nami, dnevi se hladijo, naše misli pa se usmerjajo v novoletne praznike, je ravno zdaj trenutek, da razmislite o tem, kako in kje boste preživeli naslednji poletni dopust. Prav zdaj lahko namreč z rezervacijo poletnih počitnic v Rovinju prihranite neverjetnih 35 odstotkov. Popust velja na rezervacije v kampih, hotelih in vilah . Pridružite se svetovnim zvezdnikom pri raziskovanju tega čudovitega bisera hrvaške obale. Ste vedeli, da se lahko v Rovinju potopite do razbitine avstro-ogrskega Titanika? Poznate njegovo zgodbo? Čas je, da se pripravite na poletni obisk Rovinja.

Hrvaško mestece z 22 otoki

V osrčju Istre, a še vedno ob morju, leži čudovito mestece Rovinj, ki je za mnogo Slovencev najljubša poletna destinacija. To romantično in zgodovinsko mestece se ponaša s čudovitimi kamnitimi, vijugastimi mestnimi ulicami, fotogeničnim pristaniščem, vrhunskimi restavracijami z morsko hrano ter prepoznavnim zvonikom cerkve Sv. Evfemije na hribu sredi polotoka. Mnogo turistov ga prav zato uvršča na svoj seznam najljubših hrvaških mest in ga celo postavlja ob bok Dubrovniku.

Ta biser Istre ponuja čudovito izkušnjo odkrivanja lokalne kulture in raziskovanja sredozemske narave. Številni kampi, hoteli in tudi vile so popolno izhodišče za raznovrstne aktivnosti. Rovinj skupaj s kar 22 otoki in otočki, ki ga obkrožajo, ponuja številne plaže. Čisto morje ob tem edinstvenem mestu na zahodni obali Istre se poleti prijetno segreje, a hkrati še vedno omogoča prijetno ohladitev ob vročih dneh.

Noro ugodne ponudbe za poletni dopust ob morju

Topli poletni dnevi so že za nami, a zagotovo si lahko hitro prikličete v spomin vonj po cvetočih poletnih rožah, žvrgolenju ptic, ki se oglašajo iz okoliških borovcev, ter prijeten in topel dotik jutranjega sonca na koži. Poskrbite, da boste v teh in drugih lepotah poletnega dopusta ob vedno toplem hrvaškem morju lahko uživali tudi prihodnje poletje.

Najboljša stvar, ki jo lahko naredite to zimo, je, da z zgodnjo rezervacijo prihranite do 35 odstotkov pri svoji naslednji poletni pustolovščini. Portfelj Maistra Hospitality Group zajema hotele, med katerimi prevladujejo tisti s petimi ali štirimi zvezdicami, vile in tudi priljubljene kampe. Postanite član MaiStar Rewards Cluba in se prepustite razvajanju s številnimi ekskluzivnimi ponudbami, ki jih ponujajo.

Kaj je vključeno v posebno ponudbo? Ob rezervacijah poletnega dopusta za leto 2023 si lahko zagotovite odličen popust. Vse, kar morate storiti, je, da počitnice rezervirate do 15. januarja 2023: ob rezervaciji bivanja z vsaj tremi nočitvami na vas čaka do 25-odstotni popust,

ob rezervaciji bivanja z vsaj osmimi nočitvami pa ponujajo kar do 35-odstotni popust. Poleg ugodnih rezervacij z neverjetnim popustom so člani MaiStar Rewards Cluba deležni še drugih ugodnosti: prilagodljivi pogoji rezervacij,

rezervacije brez obveznosti ter

zagotovljena brezplačna odpoved. Preverite ponudbo. Popust velja le za zgodnje rezervacije nočitev med 31. 3. 2023 in 1. 11. 2023 in je že vključen v ceno. Ponudbo lahko preverite tukaj.

Hrvaška Istra je priljubljena tudi med svetovnimi zvezdniki

Rovinj ima veliko zvestih gostov, ki prihajajo iz vseh krajev sveta, in se je razvil v priljubljeno turistično destinacijo, o kateri govori tudi že mnogo svetovnih zvezdnikov iz sveta filma in športa. Ti vse pogosteje za poletni oddih izbirajo hrvaško obalo. Če je bila še nekoč glavna destinacija Dalmacija, se zdaj vse več zvezdnikov odloča tudi za Istro.

Letošnje poletje so se po različnih priljubljenih destinacijah na hrvaški obali sprehodili David Beckham z družino, teniška igralka Venus Williams, komik Chris Rock z igralko Lake Bell. V Istri so opazili tudi Matthewa McConaugheya, ki je po poročanju hrvaških medijev podjetniku iz Splita, s katerim sta se pogovarjala, povedal, da se v Hollywoodu veliko govori o Hrvaški. Na najeti jahti v severnem Jadranskem morju so se mu pridružili še igralca Woody Harrelson in Sacha Baron Cohen ter raper Sean Combs.

Potopite se do najlepše ladijske razbitine v Jadranu

Rovinj ponuja številne možnosti za sprostitev in zabavo za otroke in odrasle vseh starosti. Pa ste vedeli, da prav v njegovi bližini leži ena najlepših ladijskih razbitin v Jadranskem morju, imenovana kar avstro-ogrski Titanik? Čeprav je kar 40 metrov pod gladino, se je mogoče do nje potopiti in si jo ogledati tudi v živo.

Potopi na lastno pest so sicer prepovedani, a vam to izkušnjo lahko omogočijo lokalni potapljaški centri, ki imajo za potop do razbitine Baron Gautsch posebno dovoljenje. Na tej edinstveni avanturi vas bodo tako spremljali izkušeni potapljači in poznavalci podvodnega sveta.

Avstrijska potniška ladja Baron Gautsch je bila potopljena leta 1914. Odlično ohranjene ostanke ladje preveva čarovnija obdobja belle epoque.