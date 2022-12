Narava v dobri družbi: hotel Nomad na Bjelašnici odprl vrata prvim gostom

Oglasno sporočilo

Ob smučišču na Bjelašnici je nedavno svoje prve goste sprejel novi wellness & spa hotel s simboličnim imenom Nomad. 80 članov poslovnega kluba Adižes iz celotne regije je bivalo v edinstvenem gorskem okolju olimpijske lepotice Bosne in Hercegovine, kjer so združili prijetno s koristnim. Tridnevna delavnica kluba je namreč potekala v hotelu Nomad, zaradi bližine mesta pa so gostje imeli priložnost uživati tudi v številnih vsebinah, ki jih ponuja Sarajevo.

Boris Popović, lastnik podjetja Alarm Automatika z Reke, prvič biva na Bjelašnici. Navaja, da je bilo dovolj le nekaj dni, da ga je ta gora navdušila, pa tudi bivanje v hotelu Nomad. "Kot poslovnežu mi veliko pomeni, da lahko združim prijetno s koristnim. Pogovori o poslu, poslovnih ciljih, načrtih, nadaljnjih korakih so potekali lahkotneje v tako sproščenem okolju. Navdušilo me je tudi dejstvo, da smo do Sarajeva potrebovali le dvajset minut vožnje, samo mesto pa je polno kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Zagotovo še pridem, a z družino."

Ko gre za samo dekoracijo hotela, je Mesud Ljuhar, direktor hotela, komentiral: "Združiti prijetno s koristnim je imperativ tistih, ki v sodobnem svetu vedo, kaj hočejo. Vodilna ideja je bila, da postane Bjelašnica zaželena destinacija skozi vse leto in tudi kraj, ki bo ljudi navdušil za preživljanje časa v zdravem okolju. Ta zelo posebna gora si zasluži premišljeno in strokovno zasnovan objekt, ki ponuja pestro ponudbo za sodobne nomade vseh generacij. Udobna nastanitev v privlačnem okolju, neposreden dostop do smučišča, wellness & spa, gastro pub, restavracija in konferenčni prostor so le del ponudbe."

V hotelu Nomad ničesar ne prepuščajo naključju. Vsaka, tudi najmanjša podrobnost, vključno z imenom, je bila skrbno premišljena, kar je potrdila tudi Ana Kentera, izvršna direktorica družbe Alter modus iz Podgorice. "Ne glede na to, ali ste z družino ali prijatelji, hotel Nomad ponuja pravo mero aktivnega oddiha ali preprosto kotiček za sprostitev, uživanje in prepuščanje vsem izzivom hedonizma. Sobe so popolne. Hrana je popolna. Odlično osebje. Privlačno okolje z neposrednim dostopom do smučišča. Hotel, ki ga priporočam vsakomur," je povedala.

Eden od gostov tega konca tedna je bil tudi Davor Krežič, lastnik podjetja Alfatherm, iz Mostarja, ki pravi, da hotel Nomad iz srca priporoča. "Če živiš v Bosni in Hercegovini, tako kot živim tudi sam, imaš edinstveno priložnost, da se približaš njenim lepotam, teh pa je več, kot si turist lahko zamisli. Tak prekrasen kraj, ki sem ga zdaj odkril, je hotel Nomad na Bjelašnici, kjer sem preživel tri fantastične dni. Da prideš do tega čarobnega kraja, ne potrebuješ potnega lista ali veliko časa, ponuja pa vse, kar si sodobni nomadi želijo: naravo v dobri družbi," nam je povedal Davor.

Danijela Vojnić Purčar iz Lion Group iz Subotice z nasmeškom pove, da se je te dni počutila, kot da živi v najlepšem Pinterestovem katalogu. "To je idealen kraj za vse ljubitelje gora, dobre smuke in čudovite narave. Velik bonus je dejstvo, da je Sarajevo v bližini, tako da smo uživali v njegovih čarih. Kar se tiče mojega bivanja − z odlično ekipo, raznoliko ponudbo in čudovito naravo to potovanje ostaja zapisano z debelimi črkami v mojem dnevniku. Hvala hotelu Nomad in klubu Adižes za popolno izkušnjo."

Hotel ima 51 urejenih hotelskih sob, na voljo pa je tudi cela vrsta strokovnih storitev, ki bodo močno izboljšale kakovost vašega bivanja na gori. Priložnost za delo in strokovni razvoj v hotelu Nomad je dobilo okoli 60 zaposlenih.

Vodstvo hotela poudarja, da posebno pozornost namenja trajnostnemu poslovanju in varovanju okolja, zato so se odločili, da v imenu vsakega gosta posadijo eno sadiko, da bi ohranili lepoto in obogatili gozdni fond Bjelašnice. To leto je cena dnevne smučarske karte na Bjelašnici za otroke 14 evrov, za odrasle pa 21 evrov.

