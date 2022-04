Načrtujejo kolesarsko stezo, ki bo vodila skozi krošnje dreves #foto

Italijanski arhitekt Carlo Ratti je pred kratkim razkril načrte za Drevesno pot, privzdignjeno stezo za kolesarje in pešce, ki jo podpira drevored. To zamisel naj bi uresničili na jugovzhodu italijanske dežele Lombardija, pri mestecu Sabbioneta blizu Mantove.

S to inovativno stezo želijo Sabbioneto, ki je del Unescove svetovne dediščine, povezati s traso kolesarske poti VENTO, ki se razteza na skoraj 700 kilometrih med Benetkami in Torinom.

Foto: Carlo Ratti Associati

"Želeli smo zliti naravno in umetno," je pojasnil Ratti, ki je zamisel razvil v sodelovanju z nemškim birojem OLA (Office for Living Arhitecture) in neprofitno organizacijo GAL Terre del Po.

Stezo, vpeto v krošnje dreves, so načrtovali po principih tehnike, v nemščini poimenovane Baubotanik, oziroma botanične gradnje, pri kateri drevesa postanejo arhitekturni elementi, ki pa se sčasoma razvijajo in spreminjajo.

Foto: Carlo Ratti Associati

Pri "gradnji" steze načrtujejo saditev okoli tisoč dreves, ki bodo rasla in s seboj nosila jekleno konstrukcijo. Steza bo opremljena s senzorji, ki bodo merili več dejavnikov, od onesnaženosti zraka do zdravja in rasti dreves, podatke pa nameravajo analizirati in interpretirati s pomočjo sistema umetne inteligence.

Foto: Carlo Ratti Associati

"Kaj, če bo nekega dne mogoče, da arhitektura raste kot drevesa?" se je ob tem vprašal Ratti, ki vpliv novih tehnologij na življenje v mestih raziskuje tudi na tehnološkem inštitutu v Massachusettsu (MIT). "Za zdaj smo od te prihodnosti še zelo oddaljeni, lahko pa začnemo raziskovati zlivanje naravnega in umetnega. Drevesa lahko uporabimo kot gradbene elemente, podatke, ki nam jih omogočajo digitalne tehnologije, pa uporabimo za boljše razumevanje okolja," je dodal.

Oglejte si še: