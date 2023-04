Na zagrebškem letališču lete odpovedujejo kot po tekočem traku

Med 2. in 31. majem bodo na letališču Franjo Tuđman v Zagrebu potekala redna vzdrževalna dela, zaradi česar bo v nočnem času, med 23. in 6.25 uro letališče zaprto za ves promet. Gre za dela, ki so bila vnaprej načrtovana, so sporočili z mednarodnega letališča Zagreb.

Ryanair je že odpovedal 110 letov, možno pa je, da bo odpovedi še več. V maju tako ne bo sredinih in nedeljskih poletov v Bruselj, torkovih poletov v Frankfurt, četrtkovih poletov v Memmingen, ponedeljkovih poletov na Krf, ponedeljkovih in torkovih poletov v Dublin, petkovih, sobotnih in nedeljskih poletov v Milano, ponedeljkovih poletov na Malto, petkovih poletov v Malmö in sobotnih poletov v London, poroča Croatian Aviation. Odpovedani so tudi poleti v Zagreb.

V družbi so pojasnili, da so potnike o dosedanjih odpovedih poletov že obvestili in jim omogočili spremembo rezervacije za naslednji razpoložljivi let ali povrnitev plačila.

Letalska družba KLM in nemška Lufthansa pa sta vozni red letov že prej prilagodili.