Irska pisateljica Liz Nugent je na Twitterju delila fotografijo sendviča s slanino, ki ga je na Ryanairovem letu za 5,5 evra dobila njena prijateljica.

Sendvič si, sodeč po fotografiji, niti ne zasluži naziva "sendvič", saj so med dva kosa kruha dali tako majhen del slanine, da so ga nekateri tviteraši že poimenovali "najbolj žalosten sendvič s slanino".

"Zanimivo bi bilo videti fotografijo s menija, kako naj bi ta sendvič moral izgledati," je izpostavil en tviteraš, drugi pa: "O moj bog, v grozi mi je zastal dih."

My pal @AimeeWoods21 paid €5.50 for this ‘bacon sandwich’ @Ryanair today. I’m trying to figure out if it qualifies. pic.twitter.com/ADSbVYgyw4