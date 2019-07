Na Makarsko riviero po pristne spomine

Oglasno sporočilo

Vroči poletni dnevi in prijetni večeri, vonj po kremi za sončenje, soli, borovcih in ribah na žaru, vse to so sprožilci, ki nas vrnejo v otroštvo, ali pa trenutki, ki nam ustvarjajo nove spomine na morje, dopust in brezskrbnost poletnih dni. Da pa doživimo pristnost dalmatinskih obmorskih mest, ni dovolj, da zgolj gremo tja. Odpraviti se moramo v Makarsko – eno najbolj znanih in privlačnih turističnih dalmatinskih mest s pristaniščem na območju Splita na Hrvaškem.

Makarska je antično turistično mesto, ki leži ob zalivu, in velja za eno najlepših plaž na Jadranu. S severovzhoda obdaja zaliv polotok Sv. Petar, na jugu Rt Osejeva, s celinskega dela pa je zaščitena z znanim gorovjem Biokovo. Makarska je najbolj znana po kilometrih in kilometrih peščene plaže z večjimi in manjšimi zalivi ter naravno senco borovcev. Ti tam rastejo že stoletje in segajo prav do morja, ki je na tem delu hrvaške obale globoko in čisto. Destinacija je primerna tako za tiste, ki dopust najraje preživijo na plaži, kot tiste, ki se radi športno udejstvujejo, ter seveda tiste, ki ne smejo zamuditi nobene večerne zabave. Čas je, da se tudi sami odpravite tja.

S Kompasom v Makarsko po sanjski ceni

Turistična agencija Kompas je za vse, ki si želite doživeti ali podoživeti pristno dalmatinsko poletje, pripravila ugodno ponudbo za Rivijero Sunny Resort by Valamar.

V ceno bivanja je že vključen polpenzion s samopostrežnim zajtrkom in večerjo, kjer lahko v samopostrežnem bifeju izbirate med pestro ponudbo juh, solat in sladic, glavno jed pa vam postreže prijazno hotelsko osebje. Enkrat na teden pa boste na terasi v zavetju borovcev in oljk v pristni dalmatinski večerji uživali ob glasbeni spremljavi.

Sunny Resort leži le 350 metrov stran od morja in prodnate plaže, kamor si lahko prinesete svoje ležalnike in ležete v senco pod stoletne borovce ali pa uporabite hotelske ležalnike in senčnike. Tisti pa, ki ste radi tudi na dopustu aktivni, boste cenili teniški center s kar desetimi igrišči, rokometno, nogometno in košarkarsko igrišče, številne pešpoti in tekaške steze ter minigolf. Organizirane so tudi druge športne in zabavne aktivnosti, med drugim tudi večerni zabavni program.

Seveda so v Sunny Resortu poskrbeli tudi za družine z otroki. Poleg tega, da so zanje pripravili poseben program – Gusarski ter Olimpijski dan, veljajo za družine tudi prav posebne cene. Otrok do 3. leta starosti namreč biva brezplačno, prav tako otrok do 12. leta v spremstvu obeh staršev, otrok do 12. leta v spremstvu enega starša pa biva po 30 odstotkov nižji ceni.

Počitnice v neokrnjeni naravi ob morju … so zdaj dostopne po zares ugodnih cenah. Preverite razpoložljivost terminov in sob čim prej in rezervirajte svoje pristne počitnice še danes!

