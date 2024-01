Mednarodni turizem bo v letošnjem letu nadalje okreval in dosegel ravni pred pandemijo covida-19. Število turistov po svetu se bo okrepilo predvsem na račun vnovičnega vzpona potovanj azijskih turistov, so v najnovejšem poročilu ocenili v Svetovni turistični organizaciji (UNWTO).

V letu 2023 je v tujino potovalo 1,3 milijarde turistov. To je 44 odstotkov več kot leta 2022 in 88 odstotkov ravni, dosežene v predpandemskem letu 2019, navaja UNWTO.

Po uspešnem letu 2023 je mednarodni turizem letos na dobri poti, da se vrne na raven pred pandemijo. Število turistov naj bi se še nekoliko okrepilo in se letos v primerjavi z letom 2019 povečalo za dva odstotka. Okrevanje dejavnosti bodo po navedbah UNWTO poganjali večje povpraševanje in letalska povezljivost ter okrevanje azijskih trgov.

Ukrepi za poenostavitev vizumskih postopkov naj bi pospešili potovanja v tujino s Kitajske ter potovanja na Bližnji vzhod in v Afriko. K večjim turističnim tokovom naj bi prispevala tudi Evropa, saj se bosta Bolgarija in Romunija marca delno pridružili schengenskemu območju, poleti pa bodo v Parizu olimpijske igre. Močan dolar bo še naprej poganjal potovanja turistov iz ZDA.

Tveganja za okrevanje panoge še naprej predstavljajo gospodarske in geopolitične negotovosti

Tveganja za okrevanje panoge bodo še naprej predstavljale gospodarske in geopolitične negotovosti. Konflikt med Hamasom in Izraelom, ruska agresija nad Ukrajino in druge geopolitične napetosti zmanjšujejo zaupanje in vplivajo na turistično dejavnost v posameznih regijah, so opozorili v organizaciji.

Cene v dejavnosti bodo medtem še naprej krojile vztrajna in visoka inflacija, visoke obrestne mere, nestanovitne cene nafte in motnje v trgovini. Analitiki tako pričakujejo, da bodo turisti še bolj iskali ugodno razmerje med ceno in kakovostjo ter potovali bližje domu. V panogi bo še vedno izziv tudi kader. Turistična podjetja se bodo namreč ob rasti turističnega povpraševanja še naprej soočala s pomanjkanjem delovne sile.

Lani vodilna regija Bližnji vzhod

Kot so še navedli v UNWTO, je bila lani v turistični dejavnosti vodilna regija Bližnji vzhod. Ta je edina presegla ravni pred pandemijo, saj so se prihodi turistov v primerjavi z letom 2019 povečali za 22 odstotkov. Evropa, ki je najbolj obiskana regija na svetu, je dosegla 94 odstotkov prihodov iz leta 2019, Afrika 96 odstotkov teh prihodov in Amerika 90 odstotkov teh prihodov.

Okrepili so se tudi prihodki iz dejavnosti mednarodnega turizma. Ti so po prvih ocenah lani dosegli 1.400 milijard dolarjev, kar je približno 93 odstotkov zaslužka, ki so ga destinacije po svetu ustvarile leta 2019. Prilivi iz naslova izvoza potovanj vključno s potniškim prometom so za lani ocenjeni na 1.600 milijard dolarjev, kar je skoraj 95 odstotkov tistih iz leta 2019.

Okrevanje dejavnosti se odraža tudi v poslovanju letalske panoge. Mednarodne letalske zmogljivosti in povpraševanje potnikov so se do oktobra 2023 vrnili na približno 90 odstotkov ravni iz leta 2019, so navedli.