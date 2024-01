Rajsko otočje, ki je prišlo pod okrilje Kitajske

Maldivi so otočje v Indijskem oceanu, na katerih ima na jezo Indije vse večji vpliv Kitajska. Odnosi med Maldivi in Indijo so se zadnje dneve še bolj poslabšali, ker je oblast na Maldivih od Indije zahtevala, naj do marca letos umakne svoje vojake z otočja.

Na maldivijskih predsedniških volitvah lani septembra je zmagal protiindijsko usmerjeni Mohamed Muizu. Ta je predsedniške posle prevzel novembra lani. Muizu je v kampanji Indijo obtožil, da ogroža maldivijsko suverenost.

Vse tesnejši stiki s Kitajsko

Muizu navezuje tesne stike s Kitajsko, ki je velika geopolitična tekmica Indije. 7. januarja je na povabilo kitajskega predsednika Ši Džinpinga prišel na obisk v Peking, kjer je podpisal več sporazumov o medsebojnem sodelovanju. Ši je Muizuja v nagovoru označil za starega prijatelja.

Kitajska je že zdaj za Maldive največja posojilodajalka (maldivijski dolg do Kitajske po podatkih Svetovne banke znaša 1,37 milijarde dolarjev, kar predstavlja okoli petino maldivijskega javnega dolga), pomaga pa tudi pri gradnji infrastrukture na otočju.

Maldivijski ultimat Indiji

Muizu je zdaj Indiji postavil tudi ultimat, da naj do sredine letošnjega marca z otočja umakne svoje vojake. Kot piše Financial Times, je na Maldivih okoli 75 indijskih vojakov. Ti upravljajo in skrbijo za dva helikopterja, ki se uporabljata tudi za reševanje in zdravstveno oskrbo. Indijski vojaki pomagajo tudi pri radarskem nadzoru in patruljiranju na morju.

Odnosi med Maldivi, ki imajo nekaj več kot pol milijona prebivalcev, in regionalno velesilo Indijo, ki šteje 1,4 milijarde prebivalcev, so se pred dnevi poslabšali tudi zaradi tvitov treh ministrov maldivijske vlade, v katerih so indijskega premierja Narendro Modija označili za klovna, terorista in izraelsko marioneto.

Skuša Modi škodovati maldivijskemu turizmu?

Modi je ujezil ministre zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih je pozival Indijce, naj za počitnikovanje izberejo indijsko otočje Lakšadvip. Po mnenju maldivijskih ministrov je to Modijev poskus, da bi preusmeril indijske turiste z Maldivov na Lakšadvip, da bi tako gospodarsko škodoval Maldivom.

Indijski turisti namreč predstavljajo največji delež tujih turistov, ki prihajajo na Maldive. Po podatkih Azijske razvojne banke je leta 2022 turistični sektor predstavljal kar 79 odstotkov maldivijske gospodarske rasti.

Pozivi k indijskemu bojkotu Maldivov

Zaradi objav so trojico maldivijskih ministrov že suspendirali, njihove objave pa so bile izbrisane, a to ni pomirilo Indijcev. Spletni podporniki indijskega voditelja so pozvali k bojkotu maldivijskega turizma. EaseMyTrip, spletna platforma za rezervacije, je objavila, da začasno ukinja vse rezervacije za Maldive pod sloganom "Najprej država, šele nato posel", piše Financial Times.

Objave indijskega premierja Narendre Modija, ki so razburile Maldivijce:

Konec preteklega tedna se je oglasil tudi Muizu, ki je dejal, da nima nobena država pravice ustrahovati Maldivov, pri čemer ni izrecno omenil Indije. Glede na to, da je kitajski predsednik podprl zamisel o neposredni letalski povezavi med Kitajsko in Maldivi, bodo morda v prihodnje za Maldive kitajski turisti postali pomembnejši od indijskih.

Maldivi so otočje v Indijskem oceanu, ki ga sestavlja 1.192 koralnih otokov. Od tega je 187 naseljenih. Kopenski del Maldivov je velik 298 kvadratnih kilometrov, če štejemo še morje, pa je maldivijsko ozemlje veliko okoli 90 tisoč kvadratnih kilometrov. Do leta 1965 so bili Maldivi, ki štejejo nekaj več kot 515 tisoč prebivalcev, britanska kolonija. Maldivijci so muslimani, govorijo pa jezik, ki spada v skupino indoarijskih jezikov. Etnično maldivijsko je tudi prebivalstvo na otočju Lakšadvip, ki je del Indije.