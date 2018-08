Med sto krajev na svetu, ki jih je treba takoj obiskati, uvrstili Hišo Franko

Revija Time je objavila izbor destinacij z vsega sveta, ki so po njihovem mnenju ta hip najbolj vredne obiska. Izbrane lokacije so v 48 državah na šestih celinah, med njimi pa je tudi slovenska - Hiša Franko v Kobaridu.

"Preprosto je najti vodnike z znamenitostmi," so ob izboru zapisali v Time, "a katere nove oziroma trenutno aktualne destinacije je vredno obiskati prav zdaj?"

Sto najboljših, najbolj izvirnih, trajnostnih in vplivnih krajev

Od svojih sodelavcev in dopisnikov z vsega sveta so zbrali nominacije v najrazličnejših kategorijah, od muzejev, parkov in naravnih znamenitosti do hotelov, zabaviščnih parkov, barov in restavracij, nato pa iz teh predlogov glede na njihovo kakovost, izvirnost, trajnost in vplivnost izbrali stoterico.

Med izbranih sto destinacij na svetu, ki jih je treba obiskati, so uvrstili tudi 21 barov in restavracij, med njimi pa se je znašlo tudi slovensko ime - kobariška Hiša Franko.

"Letos se je Hiša Franko uvrstila med 50 najboljših restavracij na svetu in s tem potrdila sloves Slovenije kot kulinarične destinacije," so zapisali v reviji. "Njihova hrana je kombinacija sredozemskih in alpskih vplivov, po besedah kuharske mojstrice Ane Roš je zelo sezonska, zelo lokalna in zelo osebna."

Med preostalimi restavracijami, ki so se uvrstile v izbor revije Time, sicer ni "običajnih osumljencev", so med drugim prenovljena Noma v Köbenhavnu, Central v perujski prestolnici Lima in Koks na Ferskih otokih, pa tudi lokali, kot sta Emma's Torch v newyorškem Brooklynu, kjer kuhajo begunci, in Interno v kolumbijskem mestu Cartagena - gre za restavracijo, umeščeno v zapor, v kateri so zaposleni zaporniki.

Vseh sto trenutno najboljših destinacij na svetu po izboru revije Time si lahko ogledate tukaj.

