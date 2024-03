Odšel je od Ane Roš, zdaj bo kuhal v Mariboru

Konec januarja je ekipo, zbrano okoli slovenske kuharske zvezdnice Ane Roš, zapustil Leonardo Fonseca, kuharski mojster iz Kolumbije. Fonseca je po urjenju v več svetovno znanih restavracijah leta 2018 prišel v kobariško Hišo Franko in hitro postal eden od osrednjih stebrov kuhinje oziroma desna roka Ane Roš.

Leonardo Fonseca in Ana Roš na odprtju restavracije Jaz v ljubljanskem Knafljevem prehodu. Foto: Mediaspeed

Lani je prevzel vodenje pop up restavracije, ki jo je Roševa odprla v ljubljanskem hotelu Slon, nato pa je stopil na čelo restavracije Jaz, ki jo je Ana Roš v Ljubljani odprla oktobra lani. Po le nekaj mesecih, konec letošnjega januarja, pa je Fonseca prek družbenih omrežij sporočil, da iz restavracije odhaja.

"Ana, hvala, da si mi odprla vrata svoje hiše, za vso tvoje zaupanje in vodenje ter svet, ki si mi ga pokazala," je ob novici o odhodu zapisal Kolumbijec in dodal, da ostaja v Sloveniji in da je odprt za nova sodelovanja. Pred kratkim je v javnost prišla tudi informacija, kje in kdaj bo spet kuhal – to bo v Mariboru, v lokalu Fudo v središču mesta, kjer bo od 11. do 13. aprila kuhal s tamkajšnjo ekipo.

