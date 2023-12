Messi športnik leta po izboru revije Time

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi je poskrbel, da so začeli Američani bolj spremljati nogomet. Foto: Reuters

"Messi je naredil to, kar se je zdelo nemogoče: ZDA je spreobrnil v nogometno državo," so zapisali pri Timu in članek okrasili s fotografijami Lionela Messija v rožnatem dresu Interja iz Miamija, ki se mu je pridružil julija letos, ne v argentinskem, v katerem je konec prejšnjega leta med drugim osvojil naslov svetovnega prvaka.

"Messi je dal nogometu v ZDA takšno spodbudo, kot je še ni bilo. Obisk tekem, cene, prodaja dresov in izdelkov ter gledanost. Njegove tekme so vse dvignile na religiozno raven," so dodali pri reviji. Kar zadeva ekonomske učinke, je liga MLS ob njegovem debiju za Inter dobila novih 110 tisoč sezonskih naročnikov v zgolj 24 urah, je pisala Antenna.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN — TIME (@TIME) December 5, 2023

Obisk na Interjevem stadionu v Miamiju se je od Messijevega prihoda povečal za 40 odstotkov in zdaj znaša 30 tisoč gledalcev na tekmo. Tudi drugi klubi občutijo Messijev učinek na ligo. "Pogovarjamo se z ljudmi, s katerimi se pred petimi leti niti približno ne bi mogli," je med drugim dejal predsednik Dallasa Dan Hunt.