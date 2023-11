V ligi MLS najboljši Argentinec, a ne Messi

Nogometaša sredine igrišča Cincinnatija, Argentinca Luciana Acosto, so izbrali za najkoristnejšega igralca sezone v severnoameriški ligi MLS. To je sicer zaznamoval njegov rojak, svetovni prvak Lionel Messi, četudi je za Inter iz Miamija odigral le nekaj tekem. Odigral pa naj bi celotno sezono 2024, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Messi je odigral le nekaj srečanj, sicer bi zagotovo osvojil pokal MVP. Zdaj je moj čas za veselje, saj bo prihodnje leto skoraj gotovo on postal najboljši v ligi. Seveda pa se bom trudil, da bom uspeh ponovil," je dejal Argentinec Luciano Acosta.

Argentinski nagrajenec je zbral 17 golov in 14 podaj ter vodil Cincinnati do zmage v rednem delu sezone. Ekipa je še vedno v boju za naslov prvaka, v finalu vzhodnega dela bo igrala proti Columbusu, na zahodu pa se bosta pomerili ekipi Houstona in Los Angelesa, zadnji so branilci naslova. Finale MLS do 9. decembra.

V finalu tako ne bo Lionela Messija, ki je letos prejel osmo nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša leta na svetu. Bil je tudi ključni mož Argentine pri osvojitvi naslova svetovnega prvaka na lanskem prvenstvu v Katarju. Po sezoni 2022/23 se je iz pariškega PSG preselil k Interju iz Miamija.

Inter se ni uvrstil v končnico MLS, tekmovanje je končal že v začetku oktobra. Messi je na uvodnih osmih tekmah za Inter dosegel deset golov in ekipo z zmago v ligaškem pokalu pripeljal do prvega naslova v klubski zgodovini. Za Inter je prvič zaigral 21. julija, ko je bilo moštvo povsem na repu lestvice, in tedaj zadel iz prostega strela v zadnji minuti.