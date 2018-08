Med najboljšimi vodnimi parki tudi eden povsem blizu nas

1. Siam Park, Tenerife, Španija

Največji med Kanarskimi otoki je tudi med Slovenci priljubljena počitniška destinacija, tamkajšnji Siam Park na jugozahodni obali otoka pa so uporabniki TripAdvisorja že večkrat razglasili za najboljši vodni park na svetu. Zgradbe v vodnem parku je navdihnila tajska arhitektura, vodne atrakcije pa obsegajo vse od počasi tekočih "rek" do divjih brzic in visokih toboganov, zato Siam Park velja za destinacijo, kjer vsakdo najde kaj zase. Mimogrede: vodo v bazenih in atrakcijah ogrevajo na 25 stopinj Celzija.

2. Aquapark Istralandia, Hrvaška

Vodni park pri Novigradu, kakšnih pet kilometrov od obale, je bil ob odprtju leta 2014 prva tovrstna atrakcija na Hrvaškem. Obsega več kot 81 tisoč kvadratnih metrov, tamkajšnji bazen z umetnimi valovi pa je z 2500 kvadratnimi metri največji v Sredozemlju. V letošnjo sezono so vstopili z novimi atrakcijami, med drugim dvema novima toboganoma, na TripAdvisorju pa so jih razglasili za drugi najboljši vodni park v Evropi in šesti na svetu.

3. Etnaland, Italija

Kombinacija zabaviščnega in vodnega parka pri Catanii na Siciliji, južno od ognjenika Etna, ki mu je tudi posodil ime. Vodni park ima 25 različnih vodnih atrakcij, med drugim tudi posebno območje za majhne otroke, in skupno 8500 kvadratnih metrov bazenskih površin. Njegova edina očitna slabost pa je, da bo, čeprav se poletno vreme na Siciliji običajno zavleče še dolgo v jesen, letos odprt le še do 3. septembra.

4. H2O Aquapark, Rusija

Morda nekoliko presenetljivo je za četrti najboljši vodni park v Evropi obveljal H20 v Rostovu na Donu, a sodeč po odzivih obiskovalcev na TripAdvisorju ta uvrstitev še zdaleč ni nezaslužena. Ogromen vodni park z zunanjim in pokritim območjem je kombinacija vsebin za vso družino, od bolj ali manj adrenalinskih toboganov, masažnih in otroških bazenov do spa območja s savnami in različnimi blagodejnimi kopelmi.

5. The LC, Velika Britanija

Ta pokriti vodni park je del rekreacijskega središča v mestu Swansea v Walesu. Pohvali se lahko s tobogani in bazeni z umetnimi valovi, še posebej pa so ponosni na Boardrider, atrakcijo, na kateri se lahko preizkusite v deskanju. Odraslim sta ob vodnem parku na voljo tudi velik fitnes in spa z džakuziji, savnami in sobo za aromaterapijo.

6. WaterWorld Waterpark, Ciper

Vodni park na jugovzhodu Cipra velja za največji tematski vodni park v Evropi. Tema, ki so jo izbrali zanj, je starogrška mitologija (ne nazadnje stoji na grškem delu Cipra), zato se lahko lahko tam namakate v Afroditini kopeli, jahate na Pozejdonovih umetnih valovih, se spustite po Odisejevi reki ali padete v Atlantido.

7. Water Park Rodos, Grčija

"Smo skriti zaklad Rodosa," se hvalijo v vodnem parku na severu tega grškega otoka. S površino sto tisoč kvadratnih metrov velja za največji vodni park v Grčiji, njegove atrakcije pa obsegajo vse od plitvin za majhne otroke do ekstremno adrenalinskih podvigov, ki kot povsod drugod nosijo grozeča imena, kot so črna luknja, turbo in kamikaze.

8. Druskininkai Aquapark, Litva

Pokriti vodni park v mestu Druskininkai na jugu Litve je eden največjih v vzhodni Evropi in se razprostira v dveh nadstropjih. Ima šest vodnih toboganov, najdaljši meri kar 212 metrov, ob tem pa še več bazenov. Iz največjega je mogoče skozi velika okna uživati v razgledu na reko Neman, ki teče ob vodnem parku, ob njem pa je obiskovalcem na voljo tudi več masažnih bazenov, umetna reka in bazen z umetnimi valovi.

9. Slide & Splash, Portugalska

Vodni park pri mestu Lagoa v portugalski regiji Algarve ima že več kot 30-letno zgodovino, do danes pa je zrasel že na sedem hektarjev površin. Vodne atrakcije obsegajo obilico možnosti za vse starosti, po izkušnjah uporabnikov TripAdvisorja pa je prav september idealen mesec za obisk - počitniških množic ni več, vreme pa je na jugu Portugalske še vedno več kot poletno.

10. Action Aquapark, Bolgarija

Leta 2001 so na bolgarski Sončni obali odprli prvi vodni park v tej državi. Zdaj obsega že 36 tisoč kvadratnih metrov s 30 vodnimi atrakcijami, kot so 20 metrov visok in 165 metrov dolg tobogan ali pa tako imenovani prosti pad, na katerem dosežete skoraj 70 kilometrov na uro, ne manjkata pa niti črna luknja in kamikaze.

