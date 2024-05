Mastercard Economics Institute o potovanjih v letu 2024

Foto: Mastercard

Kljub spreminjajočim se menjalnim tečajem in neenakosti glede dostopnosti potovanj je želja potrošnikov po potovanjih močnejša kot kdajkoli. Potovalni sektor tako v letu 2024 doživlja razcvet. V tem letu je bilo namreč doseženih kar devet od desetih rekordov dnevnega trošenja v svetovni industriji križarjenj in letalskih prevozov1. Poleg tega evropski potniki na potovanjih preživijo dva dneva več v primerjavi s časom pred pandemijo.

Na podlagi edinstvene analize združenih in anonimiziranih podatkov o transakcijah, vključno s podatki iz raziskave Mastercard SpendingPulse™ in podatkov iz drugih virov, poročilo poglobljeno obravnava ključne globalne potovalne trende v Evropi, ki bodo prevladovali v tem in naslednjih letih. Ti med drugim kažejo na naslednje:

Turizem še naprej presega pričakovanja v evropskih državah, deloma zaradi Američanov

Potovalna industrija v Evropi izstopa kot eden najodpornejših sektorjev v evropskem gospodarstvu. Kljub soočanju z inflacijo in višjimi obrestnimi merami po pandemiji je povpraševanje potrošnikov po potovanjih ostalo veliko. Število nočitev v Evropi je v letu 2023 doseglo skupno 2,91 milijarde v primerjavi z 2,88 milijarde v letu 20192. Pomen ameriških turistov se je v Evropi prav tako povečal: delež prihodov Američanov v Španiji se je povečal s štirih odstotkov v letu 2019 na pet odstotkov v letu 2023, na Portugalskem s šest na devet odstotkov, v Združenem kraljestvu pa s 13 na 16 odstotkov3. Samo Japonska je marca letos zabeležila več kot tri milijone prihodov potnikov4. Takšno povečanje števila potovanj odraža večjo aktivnost, ki jo poganjata močan trg dela in večja želja po potovanjih.

Trendovske destinacije v Evropi

V Evropi je najbolj priljubljena destinacija za to poletje (junij-avgust 2024) München5, saj bo mesto junija gostilo velik mednarodni športni dogodek. Sledijo mu Tirana (Albanija), Nica (Francija), Kerkyra/Krf (Grčija) in Istanbul (Turčija). V letu 2024 med najvišjo rastjo letalskega prometa izstopajo cenejše obmorske destinacije v Albaniji, na Hrvaškem in v Turčiji. Turizem v Albaniji je še posebej močno narasel, saj se je število letalskih poti podvojilo od leta 2019, število turističnih prihodov pa se je povečalo z 12 milijonov v letu 2019 na 17 milijonov v letu 20236. Japonska pa se zadnjih 12 mesecev uvršča v sam vrh najbolj priljubljenih globalnih destinacij.

Foto: Mastercard

Najbolj luksuzne destinacije v primerjavi s prijaznejšimi žepu

Več kot polovica izmed 20 najdražjih poletnih destinacij v Evropi se nahaja v Italiji. Ob Jadranskem morju so vroče točke Taormina, Rimini ali več obmorskih mest blizu Benetk, vključno s San Michele al Tagliamentom, Jesolom, Caorlejem in Lignanom. Francoske vasi na Azurni obali (Ramatuelle, Saint-Tropez in Cannes) so si prislužile mesto med 20 najbolj luksuznimi destinacijami. Najdostopnejše mednarodne poletne destinacije so glavna mesta, kot so Bukarešta, Varšava, Budimpešta, Praga in španske plaže (Costa Brava, Costa del Sol)7.

Obdobje pred in po glavni sezoni

Turisti v Evropi se oddaljujejo od vrhunca poletja (julij-avgust) in svoje počitniške dni radi preživijo v manj turističnih mesecih (maj-junij in september-oktober)8. Delež nočitev v Evropski uniji v tej sezoni se je v zadnjem desetletju9 povečal za 1,8 odstotne točke. Ta premik omogoča nadaljnjo rast potovanj po Evropi, saj vrhunec poletja dosega zmogljivostne omejitve. Države z največjim premikom od vrhunca poletja vključujejo sredozemske države, kot so Hrvaška, Grčija, Portugalska in Italija. Vendar pa so premik od vrhunca poletja opazile tudi severne države, kot so Danska, Švedska, Finska in Nizozemska.

Daljši čas oddiha

Turisti po vsem svetu so v povprečju na dopustu ostali dan dlje. Potniki iz Evrope, Srednjega vzhoda in Afrike celo približno dva dneva dlje. Gre za trend, ki ga spodbujajo cenovno dostopnejše turistične destinacije in toplejše vreme. Ocenjeno je, da se za vsakih dodatnih šest stopinj Celzija dolžina bivanja podaljša za približno en dan.

Rast zanimanja za križarjenja

Križarjenja beležijo izjemen povratek, saj je globalno število transakcij potnikov na križarkah približno 16 odstotkov nad ravnjo iz prvega četrtletja leta 2019. Eksplozijo povpraševanja po križarjenjih je opaziti tudi v najpomembnejših pristaniščih. V zadnjih 12 mesecih so na Bahamih sprejeli 2,9 milijona pomorskih potnikov več kot v letu 2019. Zaradi vedno večje cenovne razlike med križarjenji in bivanjem v hotelih križarjenja za mnoge potnike predstavljajo dostopnejšo možnost oddiha.

Industrija doživetij na poti

Potrošniki dajejo prednost vsebinskim doživetjem pred materialnimi dobrinami, kar velja tudi na njihovih potovanjih. Po podatkih raziskave SpendingPulse Destinations10, ki meri prodajo v prodajalnah in na spletu ne glede na vrsto plačila, je marca 2024 trošenje za doživetja predstavljalo že 12 odstotkov prodaje v turističnem sektorju, kar je največ v zadnjih petih letih. Avstralci denimo vsak peti dolar namenijo doživetjem in nočnemu življenju, medtem ko je svetovno povprečje bliže enemu dolarju na vsakih deset porabljenih dolarjev. Britanski popotniki običajno porabijo enega od vsakih šestih dolarjev za doživetja in nočno življenje v primerjavi z globalnim povprečjem, ki je bližje enemu od vsakih desetih dolarjev. Nazadnje, evropska mesta, vključno z Londonom, Parizom, Barcelono, Madridom, Dublinom, Amsterdamom, Lizbono, Rimom in Köbenhavnom, imajo najživahnejše nočno življenje poleti11.

Natalia Lechmanova, glavna ekonomistka za Evropo pri Mastercard Economics Institute, je dejala: "Moč evropskega turizma ostaja na visokem nivoju, podpira jo še povečan tok ameriških turistov. Privlačijo jih priljubljene evropske destinacije, kot so Španija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Naše ugotovitve razkrivajo opazen premik proti pred- in posezonskim mesecem, saj se evropski popotniki odločajo za manj turistične mesece od maja do junija in od septembra do oktobra, s čimer se izogibajo gneči v vrhuncu poletja. Poleg tega se industrija doživetij na poti v Evropi pripravlja na pospešen razvoj, saj obstaja jasna naklonjenost med evropskimi turisti do prednostnega izbora doživetij in izbiranja destinacij, ki nudijo dobro razmerje med ponudbo in pristnostjo doživetja."

Celovita podpora popotnikom in turističnemu sektorju

Mastercard s številnimi storitvami pomaga globalnemu turističnemu sektorju sprejemati popotnike. Ponuja namreč tržne analize in vpoglede v podatke s kratkim časovnim presekom, ki pomagajo izluščiti bistvo iz spreminjajočih se potrošniški trendov, pa tudi strategije za privabljanje potrošnikov, ki omogočajo osebno prilagojena potovalna doživetja in spodbujajo zvestobo blagovni znamki. Poleg tega s preglednimi ugodnostmi in praktičnimi storitvami za popotnike omogoča imetnikom kartic brezskrbno uživanje v potovalnih doživetjih in vsakodnevnih nakupih.

Celotno poročilo Potovalni trendi 2024: Preseganje meja si lahko ogledate tukaj. Ostala poročila in vpoglede inštituta Mastercard Economics Institute lahko najdete tukaj.

Viri:

1. Analiza združenih in anonimiziranih podatkov o potrošnikih (nominalno v ameriških dolarjih, brez prilagoditve menjalnemu tečaju) za marec 2024.

2. Analiza uradnih podatkov Eurostat inštituta Mastercard Economics Institute.

3. Analiza uradnih podatkov Eurostat inštituta Mastercard Economics Institute.

4. Analiza inštituta Mastercard Economics Institute, organizacije US ITA in Japonske nacionalne turistične organizacije.

5. Analiza združenih in anonimiziranih podatkov o transakcijah v povezavi s potovanji za oddih, ki jo je opravil inštitut Mastercard Economics Institute.

6. Analiza združenih in anonimiziranih podatkov o transakcijah v povezavi s potovanji za oddih, ki jo je opravil inštitut Mastercard Economics Institute.

7. Mastercard Economics Institute, Sanje o evropskem poletju. Zajeta je poletna sezona julij-avgust 2023.

8. Analiza uradnih podatkov Eurostat s strani inštituta Mastercard Economics Institute.

9. Analiza uradnih podatkov Eurostat s strani inštituta Mastercard Economics Institute.

10. Analiza uradnih podatkov raziskave SpendingPulse Destinations, s strani inštituta Mastercard Economics Institute, s koncem marca 2024.

11. Mastercard Economics Institute, Sanje o evropskem poletju. Zajeta je poletna sezona julij-avgust 2023.

Naročnik oglasnega sporočila je MASTERCARD.