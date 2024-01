Letos si privoščite počitnice po vaših željah

Zimske počitnice so pred vrati in družine že načrtujejo, kako preživeti ta dragoceni oddih. Kaj pa vi? Vas mamijo bele strmine ali termalni užitki? Morda je to pravi čas za obisk eksotične plaže in raziskovanje oddaljene destinacije, kjer vas bo prijetno grelo sonce. To so res prijetne dileme. Se sprašujete, kako jih uresničiti? Enostavno. S pravim potrošniškim kreditom !

Kaj izbrati, je prijetna dilema, o tem, kako to uresničiti, pa ni dvoma

Zima je čas smuke, pa tudi potovanj v tople kraje, sproščanja v termah ali obiskovanja in odkrivanja kozmopolitskih prestolnic. Vse te izbire lahko predstavljajo stres, če ne veste, kako jih realizirati.

Podatki statističnega urada Slovenije1 kažejo, da je v preteklem obdobju zimskih počitnic na oddih odšla četrtina Slovencev, od tega jih je več kot polovica počitnice preživela v Sloveniji. Skoraj tretjina Slovencev, ki v prvem četrtletju preteklega leta ni potovala, je kot glavni razlog navedla finančne omejitve.

Ste med slednjimi in se sprašujete, kako uresničiti svoje sanje o eksotičnih počitnicah ali neskončnih belih strminah, ne da bi ob tem izčrpali svoj proračun? Potrošniški krediti so lahko odgovor na to vprašanje, saj ponujajo finančno rešitev za tiste, ki želijo uživati v razkošju eksotičnih destinacij, ne da bi morali čakati leta, da se nabere dovolj velik "kupček denarja".

S premišljeno izbiro kredita in nekaj preprostimi koraki lahko dosežete zmanjšanje stroškov potovanj ter sebi in svoji družini omogočite neponovljivo doživetje. Res je, da so obrestne mere za kredite precej višje kot pred nekaj leti. Dobra novica pa je, da je Intesa Sanpaolo Bank pripravila akcijsko ponudbo za potrošniški kredit, ki je zares konkurenčna.

Izkoristite akcijsko ponudbo potrošniških kreditov s fiksnimi obrestnimi merami za nove stranke 2. Foto: Intesa Sanpaolo Bank Sklenete lahko kredit v višini do 45 tisoč evrov.

Sklenete lahko tako namenski kot nenamenski potrošniški kredit.

Sklenete lahko tako namenski kot nenamenski potrošniški kredit.

Odplačilna doba kredita lahko znaša do 120 mesecev (odplačilna doba je praviloma do 84 mesecev, krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu). Oddajte povpraševanje za kredit, kjer navedete želeni znesek in dobo odplačevanja, in pripravili vam bodo ponudbo! Brez obiska poslovalnice.





Pet načinov, kako plačati sanjske počitnice

Na srečo obstajajo načini, kako se finančno pripraviti na prihodnje počitnice in zmanjšati stroške potovanja, ne da bi vas ob tem pretirano skrbelo. Strateško izbirajte datume potovanj in optimizirajte upravljanje s svojimi financami.

First minute rezervacije

Da bi se izognili dragemu plačilu počitnic, te rezervirajte pravočasno. Če boste čakali do zadnjega trenutka, bodo morda vaša edina možnost izjemno dragi leti, veliko postankov, dragi hoteli in morda za vas manj zanimive destinacije.

Res, da je morda počitnice nekaj mesecev vnaprej težje načrtovati, a so prednost občutno nižje cene. Poleg tega bodo te v celoti poplačane, ko boste odšli na počitnice.

Foto: Shutterstock

Last minute rezervacije

Last minute počitnice so primerne za tiste, ki si v zadnjem hipu zaželijo oddiha in so prilagodljivejši glede datuma odhoda in izbire destinacije. Tukaj gre običajno za turistične aranžmaje, pri katerih je ostalo le še nekaj prostih mest.

Če se torej odločite v zadnjem hipu in vam lokacija in datum nista najpomembnejša, preverite last minute ponudbo.

Rezervirajte izven sezone

Za cenejše lete in nastanitev se izogibajte potovanjem med šolskimi počitnicami, prazniki in podaljšanimi vikendi ali ko je v državi, v katero potujete, v tistem času kakšen priljubljen festival ali dogodek.

Čeprav za vas zadolževanje morda ne predstavlja idealne izbire, bi lahko z uporabo potrošniškega kredita uresničili svoje sanje o eksotični destinaciji.

Potrošniški kredit je t. i. nenamenski kredit in ga lahko porabite za karkoli, poleg počitnic tudi za nakup pohištva, bele tehnike, avtomobila ... V današnjem vsakdanjem hitrem tempu življenja je velika prednost, da lahko kredit dobite brez obiska poslovalnice, v le nekaj minutah.

Foto: Intesa Sanpaolo Bank

Z uporabo mobilne ali spletne banke se vaše načrtovanje popolnega dopusta začne kar v udobju vaše dnevne sobe. Ko imate ob sebi banko, ki poskrbi za vaše potrebe, se lahko vi posvetite prijetnim dilemam življenja.

Kako do posebne ponudbe za kredit? Če še niste stranka Intese Sanpaolo Bank, je zdaj pravi trenutek, da to postanete. Kot nova stranka, ki pri njih sklene izbrani bančni paket, lahko namreč pridobite še posebej ugodno ponudbo za sklenitev kredita. Intesa Sanpaolo Bank je vedno v koraku s časom in velikim posluhom za potrebe svojih strank. Novim strankam ponujajo posebne ugodnosti3, med katere sodi kar eno leto brezplačne uporabe izbranega bančnega paketa. Ponujajo pakete Digital, Start in Plus, vsi pa vam poleg drugih specifičnih storitev omogočajo: uporabo osebnega transakcijskega računa,

uporabo mobilne banke in spletne banke, ki se lahko pohvalita z odlično oceno in uporabniško izkušnjo,

možnost brezplačne uporabe storitve mobilnega plačevanja Google Pay in Apple Pay,

pridobitev osnovnega limita. Naj pri tem izpostavimo paket Digital, ki ga je mogoče skleniti le prek spleta, torej vam je dosegljiv kjerkoli in kadarkoli.

Začnite varčevati zdaj

Velike počitnice so le redko ideja v zadnjem trenutku. Verjetno že mesece prej, če ne več let, sanjarite o tem, da bi zakopali prste v pesek ali peljali otroke v kakšen svetovno znani zabaviščni park.

Foto: Shutterstock

Če sanjarite o "velikih" počitnicah, razmislite o tem, da bi jih uresničili tako, da v svoj mesečni proračun vključite načrte za plačilo dopusta. Tudi če prihranite le 50 evrov na mesec, vam bo denar na strani pomagal uresničiti sanje. Preverite tudi svoje mesečne odhodke in poiščite stroške, ki bi jih lahko zmanjšali, in ta denar namenite za prihodnje počitnice.

Foto: Intesa Sanpaolo Bank



Ko gre za vaše želje, ne sklepajte kompromisov. Odprite račun pri Intesi Sanpaolo Bank in se prepustite prijetnim dilemam!

1 https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11196

2 Nova stranka je fizična oseba, ki nima odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. Posebna ponudba za sklenitev potrošniškega kredita velja od 15. januarja 2024 do vključno 31. marca 2024 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun pri Banki Intesa Sanpaolo d. d. in prenesejo redni mesečni dohodek (plačo/pokojnino). Vloga za kredit mora biti oddana najpozneje do 31. marca 2024. Akcija se izključuje z drugimi posebnimi ponudbami/ugodnostmi za potrošniške kredite.

3 Akcijska ponudba velja do 30. junija 2024 za paketa Start in Plus ter do 30. septembra 2024 za paket Digital, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo d. d. Po preteku 12 mesecev se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke, in sicer za paket Start 5,30 evra, Digital 2,99 evra in Plus 13 evrov. V primeru spremembe Tarife Banke je lahko cena paketa drugačna. Paket Digital je mogoče skleniti izključno prek spleta. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital prek spleta.