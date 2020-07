Letališče ponuja lažne lete za občutek potovanja sredi pandemije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tajvansko letališče Songshan v času pandemije, ko je letalski promet močno okrnjen, ponuja posebno storitev za vse, ki močno pogrešajo letenje: celotno izkušnjo na letališču, vključno z varnostnim pregledom in preverjanjem potnega lista ter vkrcanja na letalo. Vendar to ne odleti nikamor. Sledi izkrcanje in prevzem prtljage ter pot domov.

Če ste mislili, da je ideja slaba in da si posedanja po letalih brez poleta v druge kraje, ne želi nihče, se motite.

Na prvo takšno izkušnjo se je prijavilo preko 7.000 ljudi, a na prvo letalo, ki sploh ne vzleti, se je lahko vkrcalo le 60 ljudi. Zato bodo v prihodnjih tednih organizirali še več lažnih poletov.

Letališče se je dogodka domislilo v okviru promocije prenove infrastrukture, s čimer hočejo potnikom pokazati, kaj vse se je spremenilo v času samoizolacije in ko so bila letala prizemljena.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Preverite tudi: