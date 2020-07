Konec ukrepov zaradi koronavirusa proslavili z množično pojedino #video #foto

Češka je z julijem odpravila večino omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, kar so v glavnem mestu v torek proslavili s posebnim dogodkom - množično večerjo za 500 metrov dolgo mizo, ki so jo pogrnili na slovitem Karlovem mostu.

Znameniti most čez Vltavo je ena najbolj priljubljenih atrakcij v Pragi, pred izbruhom koronavirusa so se tja stekale množice turistov. V torek zvečer je bil znova poln ljudi, a tokrat domačinov, ki so prišli praznovat odpravo večine omejitvenih ukrepov, ki so jih češke oblasti uvedle sredi marca.

Čez Karlov most so tako pogrnili polkilometrsko mizo in domačine povabili, naj prinesejo hrano in pijačo, se družijo in veselijo.

"Želimo praznovati in pokazati, da nas ni strah in da nam ni treba več biti doma, ampak lahko gremo ven," je za Reuters dejal organizator dogodka Ondrej Kobza.

Češka je bila med prvimi državami, ki so ob izbruhu koronavirusa uvedle stroge omejitvene ukrepe. Država z 10,7 milijona prebivalcev je do konca junija zabeležila 11.895 potrjenih okužb in 349 smrti, povezanih s covid-19.

