Nova pridobitev reškega turizma: sezonska povezava s Prago

Na Reški železniški postaji so danes slovesno dočakali prvi turistični vlak češkega podjetja Regiojet, ki je vzpostavilo sezonsko železniško povezavo med Prago in Reko. Na Hrvaško je čez Brno, Bratislavo in Ljubljano prispelo več kot 500 turistov s Češke in Slovaške. Do konca sezone pričakujejo najmanj 30.000 potnikov.

Do 11. julija bodo vlaki vozili trikrat tedensko, potem pa bodo na progi vsak dan do konca avgusta. Septembra bodo znova peljali potnike trikrat tedensko, zadnji sezonski vlak pa je napovedan za 26. september, ko bo popeljal potnike z Reke proti Pragi, so napovedali v Regiojetu. Kot so izpostavili, so v prvih dveh tednih po napovedi odpiranja nove železniške povezave prodali 30.000 vozovnic. Cena enosmerne vozovnice je 22 evrov, za oddelek s posteljo pa 30 evrov.

Prvi vlak je danes zaradi nadzora potnikov na hrvaško-slovenski meji zamudil približno eno uro, so poročale številne hrvaške novinarske ekipe, ki so spremljale prihod rumenega vlaka na Reko. Zmogljivost vlaka je 560 potnikov v 12 vagonih. Po voznem redu pot od Prage do Reke traja približno 15 ur.

Potnike s Češke in Slovaške je na postaji dočakal tudi hrvaški minister za turizem Gari Cappelli, ki je novinarjem povedal, da bo nekaj več kot polovica potnikov bivala v zasebnih namestitvah na različnih koncih hrvaške obale Jadrana. Z Reke bodo potovali naprej z avtobusi.

Hrvaški mediji sicer opozarjajo, da je tudi Češka med državami, ki v zadnjem času znova beležijo večje dnevno število okuženih z novim koronavirusom.