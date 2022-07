Kempinski Palace Portorož in Obalno Zavetišče združila moči in pričela s sodelovanjem

Oglasno sporočilo

Hotel Kempinski Palace Portorož je hotel za celotno družino. Hotel se zaveda, da so tudi štirinožni prijatelji del družine in se tudi oni radi pridružijo svojim lastnikom ob obisku petzvezdičnega hotela. Posledično so tudi oni deležni posebnega razvajanja ob obisku.

Vsak gost, ki potuje s hišnim ljubljenčkom, prejme v sobo visokokvalitetno ortopedsko posteljo, ki ustreza velikosti štirinožca, skledo za vodo in hrano ter lokalno pridelane prigrizke za hišne ljubljenčke iz Tačke Pasje Pekarne. V želji, da bi novost v sobah predstavili nekoliko drugače, je hotel združil moči z Obalnim zavetiščem Marjetice Koper in tako je skozi sodelovanje projekt pridobil tudi pozitivno noto.

Obalno zavetišče Marjetice Koper je hotel obiskalo z enim izmed svojih varovancev, ki je zdaj obraz te akcije. Psička Lija je mlada, sramežljiva in vesela kosmatinka, ki pa te poletne počitnice ne išče le pasje postelje v hotelu, ampak skupaj s številnimi štirinožnimi prijatelji v zavetišču išče svojega lastnika in prostor, ki ga lahko poimenuje dom.

Ne samo, da iščejo domove za živali, Obalno zavetišče Marjetice Koper je vedno odprto tudi za materialne ali denarne donacije in z veseljem sprejme vse posameznike, ki si želijo muce in kužke obiskati, jih popeljati na sprehod ali pa le preživeti nekaj časa z njimi in jim popestriti dan.

Oglejte si Lijin dan v hotelu v spodnji galeriji ter njene prijatelje v zavetišču na spletni strani Obalnega zavetišča Marjetice Koper: https://www.obalnozavetisce.si/

Naročnik oglasnega sporočila je HOTEL PALACE PORTOROŽ D. O. O.