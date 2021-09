Kdo je lastnik ključev, ki prestižnim gostom odprejo skoraj vsa vrata?

Na dopustu si želite doživeti nekaj posebnega, saj je to dragocen čas, ki vam omogoča, da napolnite baterije, spoznate destinacijo – njeno kulinariko in kulturo – ter se polni novih izkušenj vrnete v vsakodnevno življenje. Sanjski hotel, ki vam z izjemnim udobjem in razkošno ponudbo pričara idiličen oddih, je Kempinski Palace Portorož .

Marjan Glasinović obožuje delo v turizmu. Njegovo prizadevnost so prepoznali v organizaciji Clef d'Or, zato se lahko pohvali s posebnim priznanjem - značko z zlatimi ključki. Ali bi med počitnicami radi obiskali najboljšo ribjo restavracijo v okolici, kar je poleti ob morju skoraj nemogoče, saj restavracije, še posebej najboljše, kar pokajo po šivih? Mogoče bi svojemu partnerju radi pripravili večer presenečenja ali praznovanje za rojstni dan, lahko tudi v dvoje sredi morja na barki? Ali si želite obiskati razprodan koncert?

Vse to so želje gostov, ki za svoj oddih izberejo vrhunski portoroški hotel z dolgo in zanimivo zgodovino. Ima pa tudi osebje, ki predano skuša izpolniti vsako, še tako neverjetno željo.

Vez med gostom in ponudbo znotraj in zunaj hotela predstavlja t. i. concierge, ki bi ga lahko opisali tudi kot osebnega pomočnika hotelskih gostov.

Pomembna storitev, ki pet zvezdic dvigne na še višjo raven

Zgodba hotela Kempinski sega v leto 1910.

V hotelu Kempinski Palace Portorož je ta oseba Marjan Glasinović. "Sem osebni asistent in še več. Conciergeovega delovnega mesta ni mogoče opisati z enim stavkom. Zajema vsa dejanja, s katerimi želimo doseči zadovoljstvo gostov, po definiciji pa se prevaja kot nekakšen skrbnik gostov. Moja naloga je, da se gost počuti dobrodošlega v našem hotelu in da se tukaj ne počuti le kot doma, ampak bolje kot doma. To je moja največja prioriteta in vse svoje aktivnosti usmerjam v to, da imam zadovoljne in zveste goste, saj je komunikacija z njimi na posebni ravni. Med nami se ustvari posebna vez," pojasni Marjan.

Pri urejanju zadev za goste, uresničevanju posebnih želja in zahtev mu je v veliko pomoč poznavanje krajev, predvsem pa ljudi, s katerimi je stalno v stiku, tako da lahko v nekaj minutah razreši še tako nenavadno oziroma neuresničljivo željo gostov. "Nobena želja ni nenavadna," sicer pravi navdušeni Marjan, ki je svojo poklicno pot spremenil v poslanstvo, da se gostje hotela počutijo bolje kot doma.

"Moje poslanstvo je zadovoljen gost. Poskušam razumeti njegove želje in jih uresničiti, da se bo vedno znova rad vračal v ta prelep hotel," opiše svoje delo Marjan, ki veselje do dela črpa iz izjemnega ponosa, ki ga čuti do hotela, kraja in dežele. "Hotel Kempinski je atrakcija kraja, to ni samo hotel. Ljudje se ustavljajo pred njim in se fotografirajo, ker je res nekaj posebnega."

Hotel se nahaja v samem centru Portoroža, obmorskem mestu, poznanem po blagi mediteranski klimi in 100-letni spa tradiciji. Že v začetku 20. stoletja je v Portorožu letovala smetana bogatašev z vsega sveta. Najprestižnejši hotel v Sloveniji Kempinski Palace Portorož se ponaša tudi z najuglednejšo mednarodno nagrado Star Diamond Award, ki jo za odličnost v hotelirstvu podeljuje ameriška organizacija American Academy of Hospitality Sciences. Kempinski Palace Portorož je tretji hotel v celotni verigi Kempinski in član družine 18 elitnih evropskih hotelov, ki jih je doletela ta čast.

Ko je treba najeti barko ali zasebno letalo, ni ovir za Marjana

V hotelu, ki je eden najbolj znanih hotelov v Sloveniji ter označen s kategorijo pet zvezdic superior, večinoma dopustujejo pari in družine.

"Mogoče si kdo predstavlja, da imajo naši gostje zelo nenavadne želje. Vendar ni tako. Večinoma želijo dobiti mizo v prepolnih restavracijah, pomagam jim pri najemu koles in iskanju primerne destinacijo za kolesarski izlet. Veliko gostov si želi doživetje z barko. Včasih za eno uro, včasih za ves dan. Urejali smo tudi že najem zasebnega letala," pojasni Marjan, ki je med drugim opravil že tudi funkcijo matičarja na poroki dveh tujih gostov, ki sta obljube opravila že v svoji državi, a sta poroko organizirala potem v hotelu.

Ključ, ki ga dobijo le najprizadevnejši

Veliko priznanje za njegovo prizadevnost in predanost je prestižni naslov, ki ga je prejel pred dvema mesecema. Organizacija conciergeov Clef d'Or mu je podelila značko v obliki prekrižanih zlatih ključev, ki gostom zagotavlja zadovoljstvo na najvišji ravni.

Do naziva je prišel prek beneškega združenja conciergov, kamor se je prijavil pred tremi leti, saj ima v Furlaniji-Julijski krajini veliko prijateljskih zvez med kolegi, ki jih povezuje veselje do dela v turizmu. Med seboj si delijo informacije, znanje in izkušnje.

Službeno in zasebno zapisan potovanjem

Tudi sam veliko potuje. Ko imajo v hotelu premor oziroma "beauty sleep", se odpravi po svetu in preizkuša podobne namestitve, kjer se pusti razvajati. "Če želiš dobro streči drugim, moraš biti postrežen tudi sam," je njegovo vodilo. Do zdaj še ni bil razočaran, najbolj pa ga s svojo ponudbo navdušuje Budimpešta.

Kako pa z razočaranji gostov opravi sam? "Redkokdo doživi razočaranje zaradi naše ponudbe. Mogoče ima kdo drugačna pričakovanja glede plaže ali česa drugega v okolici," pojasni Marjan, ki z nekaterimi gosti ohrani stike tudi po tem, ko zapustijo hotel.

Še vedno se vsak dan nauči nekaj novega

Kempinski spa center Rose SPA ponuja razkošne in kakovostne storitve v elegantno zasnovanem ambientu, kateri očara tudi najbolj zahtevne goste.

Pirančan, čigar uniformo krasijo zlati ključki združenja Clef d'Or, neke vrste Michelinovega vodnika v svetu conciergev, svoje delo opravlja s srcem in strastjo, čeprav priznava, da je delo v turizmu naporno, a mu uspeva vedno najti dovolj motivacije in dobre volje. "Skoraj obseden sem s tem, da sem stalno v stiku z ljudmi."

Čeprav ni šolan turistični delavec, ampak je študiral ekonomijo, se je po naključju znašel v hotelu, kjer je začel pred nekaj leti. Takrat še ni vedel, da bo postal ena od ključnih oseb, ki skrbi za zadovoljstvo gostov v hotelu. "Veliko sem opazoval in se učil pri mojem predhodniku. Čar mojega dela je v tem, da se vsak dan naučim kaj novega. Vmes sem pet let delal kot poslovodja v trgovini z oblačili, vendar sem ugotovil, kako pogrešam delo v hotelu, zato sem se vrnil in ni mi žal."

Za svoje delo potrebuje veliko mero dobre volje. "Ko pridem v službo, me že sam pogled na hotel napolni s tako dobro energijo, da enostavno nimam druge možnosti, kot da sem izjemno zadovoljen in komaj čakam, da lahko začnem delati. Brez zelo dobre ekipe v hotelu tudi ne bi šlo, res se dobro ujamemo in imamo dobre odnose."

Ambasador kraja in širše okolice

Dokaz, kako se je usedel v srca svojih gostov, je tudi informacija, kaj je med drugim počel med korono. "Redni gostje hotela so mi iz tujine pisali, da pogrešajo Istro in hotel, in me prosili, naj jim pošljem kakšne steklenice vina ali kakšne druge dobrote. Seveda sem to z veseljem uredil."

Dober concierge pozna destinacijo kot svojo dlan, zna prisluhniti gostu in njegovim željam ter bo zato priporočil takšno izkušnjo, v kateri bo gost najbolj užival. "Imam to srečo, da sem rojen Pirančan in te kraje res dobro poznam. Je pa res, da nikoli ne moreš vedeti vsega, zato je tako pomembno, da se vsak dan naučim kaj novega, da lahko z enim klicem mogoče pridem do kakšne osebe, ki mi lahko pomaga naprej. Zato so osebna poznanstva tako pomembna, saj internet ne zmore rešiti vsega," je še dodal Marjan, ki je v prostem času strasten kolesar. Dokler bodo v turizmu delali tako predani ljudje kot on, smo lahko prepričani, da se bodo gostje še naprej radi vračali.

