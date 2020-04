Kdaj se bo v Ljubljano vrnil glasbeni živžav? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanske ulice so pred karanteno le redko samevale in nikoli niso bile tako neme kot danes. Kdaj se bodo na priljubljene kotičke vrnili ulični glasbeniki?

Ljubljanske ulice so pred karanteno le redko samevale in nikoli niso bile tako neme kot danes. Kdaj se bodo na priljubljene kotičke vrnili ulični glasbeniki? Foto: Ana Kovač

Karantena in popoln mrk družabnega življenja je z ljubljanskih ulic pregnal tudi ulične glasbenike. Kako so kotički, ki so jih še pred meseci zasedali, videti danes?