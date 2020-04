Lani se je v Ljubljani v tem času trlo turistov, kaj pa letos? Takšna je danes podoba ulic. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi bila danes običajna cvetna nedelja, bi se pred slovenskimi cerkvami in v njih trlo ljudi, a ker smo v globoki karanteni, je slika povsem drugačna.

Cvetna nedelja, s katero se začenjajo neposredne priprave na veliko noč, se je letos zaradi pandemije novega koronavirusa in ukrepov, namenjenih njeni zajezitvi, preselila na internet. Enako velja tudi za velikonočne obrede, ki bodo čez teden dni potekali brez fizične navzočnosti vernikov in se bodo prav tako odvijali na internetu. Na internetu pa kot kažejo ostajajo tudi turisti. V tem času pred letom dni so ljubljanskim ulicam že vdihovali živahen utrip, letos pa je zgodba razumljivo povsem drugačna. Ulice samevajo.

Fotografinja Ana Kovač se je sprehodila po Ljubljani in zaman iskala živžav, značilen za isti obdobje lani. Za primerjavo dodajamo fotografije, posnete lani v istem času. Korona realnost ob izteku tretjega tedna karantene.

Ljubljanske ulice so v teh dneh neprepoznavne. Namesto značilnega vrveža, ki bi mu v teh pomladnih dneh svoj ritem že narekovali turisti od blizu in daleč, se dolgočasijo v popolnem miru. Fotografija pred stolnico sv. Nikolaja je bila posneta pred dnevi ... Foto: Ana Kovač

Za primerjavo: takole živahno je bilo pred glavno ljubljansko cerkvijo v istem obdobju lani. Foto: Ana Kovač

Naša fotografinja Ana Kovač se je sprehodila po Ljubljani in namesto običajnega spomladanskega vrveža, ki bi v tem času v slovensko prestolnico že privabil kopico turistov, naletela na praznino. Fotografije so več kot zgovorne. Letošnje smo postavili ob bok lanskim.

Turisti na Prešernovem trgu leta 2019 ... Foto: Ana Kovač ... in praznina leta 2020. Foto: Ana Kovač Prijateljska pomenkovanja, romantična druženja, sklepanja poslov in sanjarjenje o prihodnosti pred lokali in v lokalih lani ... Foto: Ana Kovač

... prazni lokali letos. Foto: Ana Kovač Brezskrbni selfiji na ljubljanskem Tromostovju lani ... Foto: Ana Kovač

... in praznina, ki na priljubljenem ljubljanskem stičišču zeva letos. Foto: Ana Kovač

Azijski turisti na Stritarjevi ulici lani ... Foto: Ana Kovač ... in mesto brez turistov letos. Foto: Ana Kovač Priljubljeni Mesarski most, kjer zaljubljenci z obešanjem ključavnic simbolično zaklepajo svojo ljubezen, v tem obdobju lani .. Foto: Ana Kovač

... in letos. Foto: Ana Kovač Vrvež na glavni ljubljanski tržnici pred letom dni ... Foto: Ana Kovač ... in letos. Foto: Ana Kovač